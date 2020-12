E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift coney island feat. The National Il brano è estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Scopri qui audio, testo e traduzione di tutte le canzoni di evermore!

Compra QUI evermore!





Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Taylor Swift - coney island (Official Lyric Video) ft. The National

Traduzione della canzone di Taylor Swift coney island:

Spezza la mia anima in due cercando te

ma tu sei proprio qui

se non riesco più a relazionarmi con te

allora con chi sono legato?

e se questo è il lungo raggio

come siamo arrivati ​​qui così presto?

ho chiuso il pugno attorno a qualcosa di delicato

ti ho distrutto?

e sono seduto su una panchina a Coney Island

ti chiedi dove sia andata la mia bambina?

i tempi veloci, le luci brillanti, il buon viaggio

scusa per non averti reso il mio paginone centrale

ancora ed ancora

perso di nuovo senza sorprese

le delusioni chiudono gli occhi

e diventa sempre più freddo

quando il sole cala

la domanda mi martella la testa

cos’è una vita di successi

se ti avessi spinto al limite

ma sei stato troppo gentile per lasciarmi

ti manca il ladro

chi ti ha convinto in paradiso e ti ha lasciato lì?

perdonerai la mia anima

Quando sei troppo saggio per fidarti di me e troppo vecchio per preoccupartene?

perché eravamo come un centro commerciale prima di Internet

era l’unico posto dove stare

la malizia, i sogni suburbani avvolti in regalo

ci scusiamo per non averti vinto un anello arcade

ancora ed ancora

perso di nuovo senza sorprese

le delusioni chiudono gli occhi

e diventa sempre più freddo

quando il sole cala

stavi aspettando al nostro vecchio posto

nella linea degli alberi

dall’orologio d’oro

ti ho lasciato in sospeso ogni singolo giorno?

eri in piedi nel corridoio

con una grande torta, buon compleanno

ho dipinto i tuoi cieli più blu del grigio più scuro?

l’universo aspetta

e quando ho avuto l’incidente

lo spettacolo che balenò davanti a me era il tuo viso

ma quando sono salito sul podio penso di essermi dimenticato di dire il tuo nome

ho copiato ginger

sono su una panchina a Coney Island

mi chiedo dove sia andata la mia bambina

i tempi veloci, le luci brillanti, il buon viaggio

scusa per non averti reso il mio paginone centrale

sncora ed ancora

perso di nuovo senza sorprese

le delusioni chiudono gli occhi

e diventa sempre più freddo

quando il sole cala

quando il sole cala

lo spettacolo che balenò davanti a me era il tuo viso

quando il sole cala

ma penso di aver dimenticato di dire il tuo nome

ancora ed ancora

mi dispiace per non averti fatto mio, rendendoti mio

rendendoti il ​​mio paginone centrale

Testo della canzone di Taylor Swift coney island:

Break my soul in two looking for you

But you’re right here

If I can’t relate to you anymore

Then who am I related to?

And if this is the long haul

How’d we get here so soon?

Did I close my fist around something delicate

Did I shatter you?

[Pre-Chorus: Taylor Swift] And I’m sitting on a bench in Coney IslandWondering where did my baby go?The fast times, the bright lights, the merry goSorry for not making you my centerfold [Chorus: Taylor Swift] Over and overLost again with no surprisesDisappointments close your eyesAnd it gets colder and colderWhen the sun goes down [Verse 2: Matt Berninger, Matt Berninger & Taylor Swift] The question pounds my headWhat’s a lifetime of achievementIf I pushed you to the edgeBut you were too polite to leave meDo you miss the rogueWho coaxed you into paradise and left you there?Will you forgive my soulWhen you’re too wise to trust me and too old to care? [Pre-Chorus: Taylor Swift, Taylor Swift & Matt Berninger] ‘Cause we were like the mall before the internetIt was the one place to beThe mischief, the gift-wrapped suburban dreamsSorry for not winning you an arcade ring [Chorus: Taylor Swift & Matt Berninger] Over and overLost again with no surprisesDisappointments close your eyesAnd it gets colder and colderWhen the sun goes down [Bridge: Taylor Swift, Matt Berninger, Both] Were you waiting at our old spotIn the tree lineBy the gold clockDid I leave you hanging every single day?Were you standing in the hallwayWith a big cake, happy birthdayDid I paint your bluest skies the darkest grey?The universe waitsAnd when I got into the accidentThe sight that flashed before me was your faceBut when I walked up to the podium I think that I forgot to say your name [Pre-Chorus: Taylor Swift & Matt Berninger] I’m on a bench in Coney IslandWondering where did my baby goThe fast times, the bright lights, the merry goSorry for not making you my centerfold [Chorus: Taylor Swift & Matt Berninger] Over and overLost again with no surprisesDisappointments close your eyesAnd it gets colder and colderWhen the sun goes down [Outro: Taylor Swift & Matt Berninger] When the sun goes downThe sight that flashed before me was your faceWhen the sun goes downBut I think that I forgot to say your nameOver and overSorry for not making you my, making you myMaking you my centerfold