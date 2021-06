Tancredi Tour: tutte le date in calendario (info e biglietti)

Tancredi annuncia le sue prime date live e noi abbiamo già attivato il countdown! Uno dei protagonisti di Amici 20 si esibirà in due concerti per presentare al pubblico, per la prima volta dal vivo, le canzoni incluse nel suo primo disco, intitolato Iride.

Ecco le due date previste per il tour di Tancredi

20 febbraio 2022 • Roma, Orion

27 febbraio 2022 • Milano, Magazzini Generali

I biglietti sono disponibili: tramite prevendita #MyLiveNation dalle ore 14:00 di venerdì 4 giugno. Registrati gratuitamente e assicurati i biglietti prima di tutti! Vai su Live Nation. Oppure tramite vendita generale dalle ore 12:00 di sabato 5 giugno.

Chi è Tancredi

Tancredi nasce a Milano nel 2001. Il suo approccio con la musica arriva in età adolescenziale, quando, un po’ per gioco e un po’ per curiosità, comincia ad organizzare i primi freestyle con gli amici e successivamente a provare a registrare la sua voce sopra strumentali. Da qui inizia un percorso che lo vedrà confrontarsi con il pubblico attraverso contest che lo porteranno ad avere i primi sostenitori. Dopo i primi progetti pubblicati come artista indipendente, Tancredi firma un contratto discografico con Pulp Music, etichetta indipendente milanese.

Con Pulp Music pubblica i primi singoli, tra i quali spiccano Bella e Alba, brani che ottengono un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica. A gennaio 2021 entra nel celebre programma televisivo Amici di Maria De Filippi, dove inizia un percorso che, oltre avergli regalato tante emozioni, gli ha permesso di allargare il suo pubblico e di firmare un contratto con la major Warner Music Italia.

Dopo il successo del singolo Las Vegas, brano certificato Oro dalla Fimi, Tancredi pubblica il suo primo EP, Iride, che debutta quarto nella classifica Fimi degli album più venduti della settimana (dati diffusi da Fimi/Gfk) e che vede al suo interno Balla alla luna, Leggi dell’universo, e proprio LasVegas, brani che hanno fatto l’ingresso nella top 50 Italia di Spotify e che contano oggi milioni di stream.