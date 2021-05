Raul Bova sarà il nuovo Don Matteo? L’attore al posto di Terence Hill

Vedremo presto Raul Bova in bicicletta per le strade di Gubbio? TvBlog ha appena riportato la sconvolgente notizia che l’attore italiano potrebbe essere il nuovo Don Matteo. Il giornale online riporta che questa potrebbe essere la soluzione trovata dalla produzione della fiction Rai dopo l’uscita di scena ufficiale di Terence Hill dalla tredicesima stagione.

Il cambio di personaggio dovrebbe avvenire nella quarta puntata della stagione in lavorazione, ma la serie manterrà lo stesso titolo.

La tredicesima stagione di Don Matteo:

La tredicesima stagione di Don Matteo avrà delle novità scoppiettanti. La prima e la più clamorosa, se dovesse essere confermata al 100%, sarebbe appunto il passaggio di testimone dallo storico protagonista a Raul Bova, ma non finiscono qui. Il collegamento tra Don Matteo e l’attore italiano è Lux Vide, la casa di produzione della fiction Rai, per la quale Bova ha interpretato in Guido Borghi in Buongiorno mamma, sempre creata da loro.

Questa sostituzione, come ricorda anche TVBlog, ricorda per certi versi a quello che è già avvenuto con Daniele Liotti in Un passo dal cielo (anche questa fiction Lux Vide), dove Daniele Liotti prese il posto di sempre di Terence Hill. Nella prossima stagione, inoltre, vedremo il ritorno definitivo di Flavio Insinna, nei panni del Capitano Anceschi.