Amici 22: Samu sarà presto al cinema, ecco in quale film e in quale ruolo

Samu, uno dei ballerini dell’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi, sta per sbarcare al cinema.

L’allievo di Emanuel Lo, il prossimo 23 marzo, sarà sul grande schermo, in un film diretto da Giuseppe Fiorello.

Qual è la trama e il titolo del film

La pellicola in questione è tratta da una storia vera s’intitola Stranizza D’Amuri che è, tra l’altro, anche il titolo di una canzone di Franco Battiato.

La storia vede per protagonisti due ragazzi gay. I due giovani si chiamavano Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola ed avevano 15 e 25 anni quando furono trovati morti mano nella mano, dopo aver ricevuto un colpo di pistola alla testa, nel 1980 a Giarre, in provincia di Catania.

Quel terribile episodio è considerato ancora oggi uno degli emblemi dell’omofobia e di conseguenza rappresenta anche uno spartiacque nella lotta del movimento di liberazione omosessuale.

Il video trailer del film con Samu

Il 23 marzo uscirà al cinema “stranizza d’amuri”, film ambientato nella Sicilia degli anni ‘80 scritto e diretto da Giuseppe Fiorello, tra i protagonisti c’è Samu🤍 #amici22 pic.twitter.com/Og4M4wAtCT — ☆bebe☆ (@icarusfallsxz) February 21, 2023

Per Samuele Segreto, questo il vero nome dell’allievo di Amici, tale apparizione come protagonista non rappresenta il debutto assoluto nel mondo del cinema.

Come riportato da Davide Maggio.it, infatti, in passato Samu ha già maturato altre esperienze.

Il ballerino ha recitato nei film In guerra per amore di Pif (2015) e in Il Mio Corpo Vi Seppellirà (2018), mentre in tv è stato nel cast di Mario Francese (2015) e de L’Ora – Inchiostro contro Piombo (2019).

