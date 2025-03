Eurovision 2025: video e testo di Esa Diva di Melody (Spagna)

Esa Diva è il titolo della canzone con cui la cantante Melody rappresenta la Spagna all‘Eurovision Song Contest 2025 che si tiene a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025.

Testo di Esa Diva

Desde que era bien pequeña

Antes de saber andar

Fui del mundo la rumbera

Para mí era tan normal

Y descubrí a una suprema del teatro

Despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

Por el eco de una vida que no le pertenecía

Se embrujó

Una diva sencilla, como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande, ¿qué más da?

Si ella es libre cantando como un pez en el mar

Una diva es valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Es la madre que madruga

Es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

Ellas son divas también

No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

Y la música es mi única ilusión

Una diva sencilla, como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande, ¿qué más da?

Si ella es libre cantando como un pez en el mar

Una diva es valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán

Diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva (Ah-ah, ah-ah)

Diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva (Ah-ah, ah-ah)

Somos divas tú y yo, woah

Si ella es libre cantando como un pez en el mar

Una diva es valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo



Traduzione

Fin da quando ero molto piccola

Prima di sapere camminare

Ero il ballerino di rumba del mondo

Per me era così normale

E ho scoperto un supremo del teatro

Disdegnando gli altri nello spogliatoio

Ma la presunta diva

Per l’eco di una vita che non gli apparteneva

Rimase stregato

Una semplice diva, come una comune mortale

Una diva non calpesta nessuno per brillare

La sua voce lo rende grande, cosa importa?

Se è libera cantando come un pesce nel mare

Una diva è coraggiosa, potente

La tua vita è un giardino pieno di spine e rose

Risuscita la danza

Più forte di un uragano

Lei è la mamma che si alza presto

Lei è l’artista senza manifesto

Con soldi o senza fortuna

Anche loro sono delle dive

La fama non è la tua grandezza

L’uguaglianza è la mia bandiera

E la musica è la mia unica illusione

Una semplice diva, come una comune mortale

Una diva non calpesta nessuno per brillare

La sua voce lo rende grande, cosa importa?

Se è libera cantando come un pesce nel mare

Una diva è coraggiosa, potente

La tua vita è un giardino pieno di spine e rose

Risuscita la danza

Più forte di un uragano

Vedrai

Diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva (Ah-ah, ah-ah)

Diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva (Ah-ah, ah-ah)

Siamo delle dive, io e te, woah

Se è libera cantando come un pesce nel mare

Una diva è coraggiosa, potente

La tua vita è un giardino pieno di spine e rose

Risuscita la danza

Più forte di un uragano

Vedrai, quella diva sono io.

Chi è Melody

Pseudonimo di María Melodía Ruiz Gutiérrez (Dos Hermanas, 18 ottobre 1990), Melody è una cantante e chitarrista spagnola. Nel 2013 ha partecipato alla terza edizione del talent show Tu cara me suena, equivalente in Italia di Tale e Quale Show, concludendola al secondo posto. Rappresenta la Spagna all’Eurovision Song Contest 2025 con il brano Esa diva.