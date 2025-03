Eurovision 2025: video e testo di Baller di Abor & Tynna (Germania)

Baller è il titolo della canzone con cui Abor & Tynna rappresentano la Germania all‘Eurovision Song Contest 2025 che si tiene a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025.

Il video ufficiale di Abor & Tynna a Eurovision 2025

Testo di Baller

Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst

Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst

Kreidesilhouetten auf dem Trottoir

Zwischen uns ein Tatort wie bеi CSI

Hast „Baby, tut mir leid“ gesagt zum erstеn Mal

Hätt wissen soll’n, dass das das Ende von uns war

Du setzt ‘n Punkt nach dem Satz, als hättst du mich nie gekannt

Also wechsel’ ich Parfums und kauf’ mir neues Gewand

Ich krieg’ wieder diesen Drang, ich will den Weltuntergang

Ha, ich glaub’, das war’s, I shoot for the stars

Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst

Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst

Ich seh’ die Sternensplitter auf meiner Haut wie Glitzer

Hab’ gelernt, was mich nicht killt, macht mich nur schicker

Würdest du für mich immer noch ‘ne Kugel fang’n?

Weil deine Waffe ist jetzt in meiner Hand (Baller’)

Du setzt ‘n Punkt nach dem Satz, als hättst du mich nie gekannt

Also wechsel’ ich Parfums und kauf’ mir neues Gewand

Ich krieg’ wieder diesen Drang, ich will den Weltuntergang

Ha, ich glaub’, das war’s, I shoot for the stars

Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst

Ich baller’ Löcher in die Nacht

Sterne fall’n und knall’n auf mein Dach

Es tut noch bisschen weh, wenn ich dich wiederseh’

Aber ich komm’ nie wieder, egal was du mir sagst

Ich baller’, la-la

Ich baller’, la

La-la-la-la-la-l—

Traduzione

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

Faccio buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

sagome di gesso sul marciapiede

Tra noi una scena del crimine come in CSI

Ha detto “Tesoro, mi dispiace” per la prima volta

Avrei dovuto sapere che quella era la nostra fine

Hai messo un punto dopo la frase come se non mi avessi mai conosciuto

Quindi cambio profumo e compro vestiti nuovi

Ho di nuovo questa voglia, voglio la fine del mondo

Ah, credo che sia così, punto alle stelle

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

Vedo i frammenti di stelle sulla mia pelle come glitter

Ho imparato che ciò che non mi uccide mi rende solo più elegante

Accetteresti comunque una pallottola per me?

Perché la tua pistola è ora nella mia mano (Baller’)

Hai messo un punto dopo la frase come se non mi avessi mai conosciuto

Quindi cambio profumo e compro vestiti nuovi

Ho di nuovo questa voglia, voglio la fine del mondo

Ah, credo che sia così, punto alle stelle

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

Sparo buchi nella notte

Le stelle cadono e si infrangono sul mio tetto

Mi fa ancora un po’ male quando ti rivedo’

Ma non tornerò mai più, non importa cosa mi dici

Io colpisco, la-la

Io colpisco, la

La-la-la-la-la-l—

