Simple Plan: “Italia non vediamo l’ora di tornare!” INTERVISTA ESCLUSIVA

Se me lo avessero detto qualche anno fa non ci avrei creduto. Mai avrei pensato un giorno di poter intervistare la mia band preferita: i Simple Plan.

Dopo 18 anni di onorato servizio da fan, o meglio Astronauts, tanti concerti, tanti cd consumati, riproduzione di playlist su Spotify in loop e averli anche incontrati di tanto in tanto durante i tour in giro per l’Europa, trovarmi a tu per tu durante un’intervista è stato qualcosa di difficile da descrivere a parole.

Se conoscete i SP o siete dei loro hardcore fan, sapete benissimo che la prima cosa per cui sono riconosciuti è proprio la loro gentilezza e disponibilità con i fan. E anche durante le interviste non sono da meno. Ho avuto la fortuna di poter parlare con Chuck Comeau, il batterista della band pop-punk, con cui abbiamo chiacchierato dell’ultimo album Harder Than It Looks, del tour con i Sum 41 (un vero e proprio sogno di noi adolescenti negli anni 2000) ma anche dell’Italia e del loro ritorno nel nostro paese dopo quasi 6 anni.

Nascondere la mia emozione durante questo momento, anche se solo in call su Zoom, è stato parecchio difficile. Ma come ho già anticipato quando si parla di Simple Plan sai di avere di fronte le persone più disponibili del mondo che non perdono tempo a farti sentire a tuo agio (anche quando fai qualche casino con l’inglese presa dall’emozione!)

Pierre Bouvier, Seb Lefebvre, Jeff Stinco e Chuck Comeau torneranno in Italia molto presto con una data imperdibile all’Unipol Arena di Bologna, l’8 ottobre insieme ai Sum 41. Nell’attesa, per caricarvi a questo vero e proprio evento vi consigliamo di dare una sbirciata a questa intervista!

Qui per guardare l’intervista completa

La band

Si formano ufficialmente nel 1999 ma la loro storia nasce anni prima, quando ancora adolescenti formano la band Reset. Quando decidono di dare una svolta alla loro carriera con i Simple Plan i 5 membri originari Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Seb Lefebvre, Jeff Stinco e David Desrosiers riescono in poco tempo a ottenere un discreto successo con il loro primo album No Pads, No Helmets…Just Balls dal quale sono estratti i singoli I’m Just a Kid e l’iconica Perfect.

Nel 2004 rilasciano il secondo album Still Not Getting Any che li lancia nel panorama internazionale. Da lì seguiranno altri 3 album e un EP. Nel 2017 durante il tour per celebrare i 15 anni dal primo album David, il chitarrista e seconda voce, abbandona la band a causa di problemi di depressione. Lascerà definitivamente la band nel 2020.