Belle: la recensione del nuovo anime di Mamoru Hosoda

Dopo il grande successo di Minari Mamoru Hosoda torna con Belle, un film d’animazione che non ha paura di osare trattando tematiche complesse: dall’elaborazione del lutto al nostro rapporto con i social network.

Tutte le nostre identità… e quelle degli altri

Suzu è una ragazza vocalmente dotata quanto fragile. La musica appartiene al suo passato perché a seguito della tragica scomparsa della madre non riesce più a cantare. L’ingresso in U, social network popolare in tutto il mondo, attraverso il suo alter ego, Bell detta Belle, le farà comprendere di più su chi è e cosa vuole. Ma sopratutto le darà la forza non solo per rialzarsi ma anche per aiutare chi non riesce a gridare aiuto.

In giapponese Suzu significa campana, lo stesso nome (“Bell”) che la protagonista sceglie per entrare nel mondo di U e dare vita al suo alter ego. In un mondo in cui il metaverso non è più fantascienza, è interessante ricordare che la campana sia anche l’icona della notifiche: le stesse che ci fanno perdere dentro il digitale creando spesso tanto (troppo) divario con la realtà “analogica”.

Quindi non è un caso che il regista scelga quanto di più coraggioso per la sua Suzu, ossia farle subire quella spersonalizzazione che tutti noi sperimentiamo quotidianamente sui social. Suzu si sdoppia e in U diventa Belle: una cantante pop di fama internazionale di cui tutti vorrebbero conoscere l’identità. Tuttavia dentro di sé la ragazza non riesce a comprendere chi sia realmente, forse perché l’aspetto del suo avatar somiglia troppo alla ragazza più bella e intelligente della scuola e forse perché nel mondo reale non riesce a intonare neanche mezza nota senza soffrire.

Questo sdoppiamento dà vita a due storyline differenti in cui Suzu/Belle si deve confrontare con l’altro per riuscire a comprendere anche se stessa: da una parte con l’amico Shinobu Hisatake per cui ha una cotta da sempre e dall’altra con il Dragone, una bestia che ha fatto irruzione in uno dei suoi concerti in U. Come spesso accade negli anime, anche in Belle la risoluzione della vicenda e la crescita della protagonista passano attraverso scelte non scontate che, non necessariamente, debbano prevedere un romance di contorno. A riprova di quanto, a oggi, i giapponesi siano i custodi di un modo di fare animazione in cui innovazione tecnica e originalità tematica vadano di pari passo.

Ne è una prova il rapporto che Belle porta avanti con La Bella e la Bestia, favola a cui si ispira e che omaggia a suo modo ma senza scegliere di ricalcare tracce già scritte. Del tradizionale racconto francese restano ovviamente gli ionici cespugli di rose e del ben noto Classico Disney delle trovate visive (come ad esempio le sequenze sulla balconata e del ballo) che si inseriscono nel film come dei veri e propri tributi per una storia la cui dichiarazione d’intenti è ben diversa.

Visivamente affascinante, attuale e denso di tematiche su cui vale la pena riflettere Belle è uno spettacolo per gli occhi. Un film che sfrutta l’animazione al meglio, giocando con il mezzo e con tutte le sue potenzialità.