Amici 23: Simone vince una gara, Ayle vuole lasciare la scuola

Il primo appuntamento dell’anno con il daytime di Amici 23 è stato trasmesso lunedì 8 gennaio.

La puntata è stata dedicata alla gara di ballo e a fare da giudice è stato il coreografo, danzatore e insegnante Garrison Rochelle, volto molto noto per il talent show condotto da Maria De Filippi.

La gara d’improvvisazione di ballo

Nella competizione, ogni professore ha dovuto scegliere un ballerino. Per la squadra di Emanuel Lo è stato scelto Simone; il team di Raimondo Todaro è stato rappresentato da Giovanni mentre quello di Alessandra Celentano da Marisol.

Quest’ultima si è esibita sulle note di La notte vola, pezzo di Lorella Cuccarini. La sua maestra ha apprezzato molto la performance dell’allieva.

Giovanni ha convinto con la sua versione della Conga (danza cubana di origine africana) ma è stato Simone a vincere il premio: un’esibizione per lo spettacolo Open di Dnaiel Ezralow.

Nel rispondere alla domanda di Simone: “Sono carino?” Garrison ha riproposto una battuta già pronunciata in un’altra occasione, definendo il ragazzo “bravo ma brutto” . Ironia o umorismo di cattivo gusto?

Ayle vuole lasciare la scuola

Durante la puntata di domenica Sarah è arrivata ultima nella classifica di canto e anche per Ayle è andata male. Il cantante ha cercato di consolare la sua amica e collega che si è sfogata in sala relax, affermando che in ultima posizione doveva esserci lui.

Il ragazzo sembra aver perso completamente la fiducia in se stesso e durante la sua performance ha ammesso di non essersi sentito sicuro. Il livornese dubita di essere portato a cantare brani di altri artisti, vorrebbe invece dedicarsi a scriverne di di suoi.

Dopo essersi sfogato con i compagni, è andato dalla sua prof Anna Pettinelli che lo ha rassicurato riguardo il suo talento.

Ayle ha dichiarato di voler lasciare il talent se non dovesse cambiare nulla da questo momento in poi. La speaker radiofonica lo ha incoraggiato e gli ha consigliato di non farsi prendere troppo dall’ emotività ma di capire come trasformarla in energia positiva.

Subito dopo, il cantante di Allergica alle fragole è tornato in casetta e in cortile ha ceduto al pianto, dove è stato consolato con dolcezza da Lucia.