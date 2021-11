Serie tv e lingue straniere – Imparare con l’intrattenimento: i consigli di Italki

Le serie tv sono diventate soprattutto negli ultimi anni uno strumento interattivo per imparare o migliorare le lingue straniere. Oggi vogliamo parlarvi di Italki una piattaforma online che ritiene questo hobby un alleato importante nell’apprendimento. Gli esperti della piattaforma hanno selezionato le migliori serie tv per imparare non solo l’inglese ma ben 7 lingue diverse!

La serie del momento Squid Game può essere utile ad imparare una lingue particolare e difficile: il coreano. Spesso molti dei miei studenti hanno imparato autonomamente l’Hangul (alfabeto coreano), già prima di prendere parte alla prima lezione. Ecco perché capiscono la sua struttura e come funziona abbastanza bene commenta Karen, insegnante di lingua coreana su italki. Le fa eco la collega Gio: Sull’onda del successo di Squid Game, molte persone hanno iniziato persino a produrre merchandising a tema, diffuso su tutti i social. La popolarità della cultura coreana è sicuramente aumentata grazie a questa serie.

Se vi affascinano le lingue nordiche provate a cimentarvi nel finlandese con Bordertown. Tre stagioni per iniziare a prendere dimestichezza con la lingua finlandese, con la trama che contribuirà a tenervi attaccati allo schermo, assicura Juho, insegnante di finlandese su italki. Per gli appassionato di lingue europee c’è poi il tedesco con Dark. Perché guardarla in tedesco? Gli insegnanti di italki la segnalano perché caratterizzata da conversazioni quotidiane perfette per imparare il vocabolario essenziale. Inoltre gli intrecci della trama assicurano sempre il giusto livello di attenzione.

Spagnolo, francese ma anche russo

Noi ci troviamo tra colo che hanno invece guardato La Casa di carta in spagnolo. È un’ottima occasione per imparare lo spagnolo comune tra i giovani e arricchire il vocabolario di espressioni molto diffuse” precisa Paula, professoressa di Spagnolo. Emily in Paris invece potrebbe esservi utile per rispolverare il francese imparato a scuola. La protagonista si adatta alle sfide della vita in una città straniera e in una lingua che non conosce affatto. Rappresenta l’esempio perfetto per mostrarci quanto sia importante studiare altre lingue per continuare la nostra formazione professionale.

Per i puristi dell’inglese è immancabile The Crown, perfetta per immergersi in un’atmosfera “very british”. Credo che The Crown rappresenti un ottimo banco di prova per il vostro inglese. Non riflette il modo in cui la maggior parte delle persone parla nel Regno Unito. Tuttavia l’accento che viene usato è così marcato che potrebbe essere una piccola sfida, ci ha spiegato Laura Insegnante di inglese su italki. Per chi prova interesse o vicinanza alla parte più orientale dell’Europa vi citiamo infine la russa Meglio di noi.

Numerosi studi hanno dimostrato che l’apprendimento di qualsiasi disciplina miglioras con la passione. Ecco perché avere amici, parenti o fidanzati stranieri aiuta sempre a migliorare la lingua. Tuttavia, per chi vuole imparare comodamente dal divano o non può mettersi costosi soggiorni all’estero le serie in lingua sono un’ottima e valida alternativa