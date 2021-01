Danger Force: quale personaggio della serie sei? TEST

Danger Force, spin-off dell’amata serie Henry Danger, è tornata a partire dal 25 gennaio su Nickelodeon con tanti nuovi divertenti episodi. I protagonisti sono sempre loro Chapa, Mika, Miles e Bose, insieme a Captain Man e Schwoz.

Tutti diversissimi tra loro, i supereroi mettere insieme le loro caratteristiche per dare vita all’arma più imbattibile di tutte: lo spirito di gruppo.

Secondo te chi di loro ti somiglia di più?

Scoprilo con il nostro test dedicato a Danger Force!

TEST Quale personaggio di Danger Force sei?

Qual è il tuo colore preferito?

a) Rosso

b) Blu

c) Giallo

d) Argento

Quale super potere ti piacerebbe avere?

a) Elettrocinesi

b) Telecinesi

c) Teletrasporto

d) Super urlo

In un gruppo di amici di solito sei:

a) Dico sempre come la penso

b) Sono quello/a con la testa sulle nuvole

c) Ho sempre la battuta pronta

d) Sono il/la leader

Sei stato incolpato ingiustamente, come reagisci?

a) Ci resti male e forse ti arrabbi

b) Non ti importa poi troppo

c) Ci resti male, ma sdrammatizzi

d) Cerchi di far valere le tue ragioni

Da grande ti vedi bene a fare:

a) L’atleta

b) Il musicista

c) L’attore/attrice

d) Leader politico

Qual è il tuo tipo di vacanza ideale?

a) Avventurosa, con tante camminate nella natura

b) Rilassante, in riva al mare ai Tropici

c) Adrenalinica, tra scalate e parapendio

d) Culturale, alla scoperta di posti lontani

Maggioranza di risposta A… sei Chapa

Sei una persona dolce ma sempre pronta all’avventura proprio come Chapa. Come lei metti il cuore in tutte le cose e, proprio per questo, rischi spesso di rimanere male quando gli altri ti feriscono. Sei sempre pronto/a a difendere i tuoi amici nel momento del bisogno.

Maggioranza di risposte B… sei Bose

Proprio come Bose hai sempre la testa sulle nuvole, questo di aiuta a rimanere rilassato e tranquillo anche nei momenti più stressanti. Sei un ottimo amico e il tuo mood tranquillo è sempre utile per ristabilire gli equilibri.

Maggioranza di risposte C… sei Miles

Sei una persona trasformista, proprio come Miles che infatti vanta il potere del teletrasporto e della battuta pronta. In qualunque situazione sai sempre come far sdrammatizzare e far ridere i tuoi amici, ma ricorda che in certe situazioni la serietà è d’obbligo!

Maggioranza di risposte D… sei Mika

Se potessi metterti a capo di un movimento per la difesa di tutti i diritti lo faresti perché sei un leader nato/a, proprio come Mika. Ami le sfide e grazie al tuo carisma sei in grado di metterti in gioco, dicendo sempre la tua in qualunque situazione.