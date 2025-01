Selena Gomez: un anno di successo e amore ai Golden Globes 2025

Selena Gomez ha recentemente concesso un’intervista a W Magazine, dove ha espresso tutta la sua felicità per essere stata candidata ai Golden Globe per il suo ruolo in Emilia Pérez e per la sua partecipazione alla serie Only Murders in the Building.

Nell’intervista, Selena ha raccontato del suo lavoro con il famoso regista Jacques Audiard, con cui ha lavorato nonostante le difficoltà linguistiche… Ha anche condiviso la sua esperienza unica di recitare in spagnolo e la trasformazione fisica che ha dovuto affrontare per rivestire il ruolo.

La star ha rivelato un momento sorprendente del progetto: all’inizio Audiard non aveva idea di chi fosse. “È stato un po’ sconcertante, ma mi rende anche molto felice che qualcuno creda in me semplicemente perché sono stata in grado di fare un buon lavoro. È stato davvero convalidante”, ha detto.

Riflettendo sulla sua carriera, la fondatrice di Rare Beauty ha parlato di alcune delle sue scelte audaci, inclusa la sua parte in Spring Breakers. “Spring Breakers è stato un viaggio. In realtà è stata un’idea di mia madre che lavorassi con Harmony [Korine]. Sentivo di aver bisogno di una scossa. E lavorare a quel film, per quanto audace fosse, ho sentito un’emozione che non avevo mai provato prima”, ha spiegato. “In genere vivo nella commedia, ed è davvero divertente: sono naturalmente piuttosto asciutta e sarcastica. Ma essere sfidata in un ruolo è ciò che desidero davvero come attrice”.

Naturalmente, Selena non ha dimenticato le sue radici. Ha espresso un profondo affetto per il suo periodo in Wizards of Waverly Place, la serie di Disney Channel che l’ha lanciata nel mondo delle superstar. “Wizards of Waverly Place occupa un posto così speciale nel mio cuore. Capisco che è per bambini, e forse sono andata avanti, ma la bambina in me non l’ha fatto”, ha affermato l’artista.

Oltre ai suoi successi professionali, Selena ha confermato di essere fidanzata ufficialmente con il produttore musicale Benny Blanco. La coppia ha fatto il suo debutto pubblico ai Golden Globes, attirando l’attenzione di tutti i presenti. Selena ha raccontato di come Benny sia stato un supporto fondamentale durante l’anno appena trascorso e di quanto sia grata per il suo amore e sostegno.

Selena ha inoltre parlato dei suoi progetti futuri, esprimendo il desiderio di continuare a recitare e di esplorare nuovi ruoli che la sfidino artisticamente. Ha ringraziato i suoi fan per il loro continuo supporto e ha promesso di continuare a dare il massimo in ogni suo impegno lavorativo.