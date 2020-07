View this post on Instagram

🎂🇮🇹PROGETTO ITALIANO PER IL COMPLEANNO DI SELENA🇮🇹🎂 Come ben sapete, il prossimo 22 Luglio Selena compierà gli anni e noi di Selena Gomez Italia abbiamo deciso di farle un regalo🎁 Scattate una foto che abbia le seguenti caratteristiche: – Immagine orizzontale; – La foto deve avere come soggetto il vostro volto e un foglio con la bandiera tricolore e la scritta “Happy Birthday Selena”; – Se vi va, potete aggiungere il vostro nickname (IG-TW). (scorrete per vedere un esempio➡️) Inviate il materiale a [email protected] entro e non oltre il 20 Luglio. Verranno selezionate soltanto le immagini che seguono le regole sopra citate e con queste verrà creato un collage che tenteremo di far arrivare a Selena. Il collage verrà reso PUBBLICO il 22 Luglio e cercheremo di farlo arrivare a Selena tramite l’hashtag #HappyBirthdaySelena e taggando @selenagomez, @selenafanclub e altri membri del suo Team. Aspettiamo il vostro materiale❣️ Se avete domande, scriveteci📩