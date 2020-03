Selena Gomez insultata per dei like a Justin Bieber (forse un hacker?)

Selena Gomez è stata nuovamente trascinata in una faida. Anche se Justin Bieber è tra i protagonisti stavolta lo è indirettamente. Sono stati i fan a scagliarsi invece per dei, non tanto presunti, like a delle foto del cantante su varie fan page su Instagram.

Per quanto sia improbabile che la cantante si sia messa a vedere post anche molto vecchi che ritraevano Juss con la neo moglie Hailey Baldwin (alcuni risalenti a novembre) quello che ha fatto impazzire i fan riguarda una foto scattata e postata da Moses Arias (Rico in Hannah Montana) che ritrae solo il petto del cantante di Changes, comunque molto riconoscibile. Il like di Selena alla foto ha fatto il giro del web abbastanza in fretta e mentre c’è chi minimizza l’accaduto, alcuni fan di Juss si sono scagliati contro di lei dandole della stalker.

Su Twitter è stato lanciato l’hashtag #SelenaStopStalkingJustin mentre d’altro canto i fan di Sel hanno ipotizzato che il profilo della cantante fosse stato hackerato, ragione per cui sarebbero plausibili quei like. Una storia che non è andata a genio ai Beliebers facendo nascere una vera e propria faida tra i fan. La cantante di Dance Again non ha confermato né smentito di essere stata hackerata. Tuttavia anche se avesse messo veramente like a quella foto non ci sarebbe nulla di male. Selena ha dichiarato più volte di aver superato la sua storia con Justin, nonostante l’abbia veramente ferita soprattutto dopo il matrimonio con Hailey. A ogni modo il like è dopo poco sparito quindi forse la stessa Sel non aveva realizzato che la foto in questione ritraesse il suo ex boyfriend ma stava solo supportando la carriera fotografica di Moises.