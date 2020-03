Selena Gomez: in arrivo tre nuovi brani? Ecco i titoli

Una nuova versione del suo album Rare potrebbe presto vedere la luce. Stiamo parlando di Selena Gomez che si vocifera abbia in mente di rilasciare una deluxe version del suo ultimo lavoro che conterrà tre brani inediti.

Secondo alcune indiscrezioni, il 6 marzo arriveranno in digitale queste nuove canzoni e conosciamo già i titoli!

Ecco i nuovi brani di Selena Gomez

Si tratta di Boyfriend, di cui la stessa cantante aveva anticipato in una recente intervista (QUI per saperne di più), Souvenir e She. Dovrebbe essere inserita in questa versione anche Feel Me, canzone del 2016 già caricata nelle piattaforme streaming.

Non è chiaro se sarà rilasciata anche una versione fisica dell’album ma vi terremo aggiornati con tutti i dettagli. Non appena sarà confermata anche la data di rilascio dei nuovi brani.

Selena Gomez will reportedly release a deluxe edition of her new album ‘Rare’ with three new tracks, “Souvenir”, “She”, and “Boyfriend”, on Friday, March 6. pic.twitter.com/P8QatMTWHH — Pop Base (@PopBase) February 23, 2020

Altri progetti per la cantante

Nonostante la poca promozione di Rare, la carriera della cantante non si arresta. Da un lato questa estate arriverà la sua prima collezione di cosmetici, Rare Beauty, dall’altro la sua canzone Dance Again è stata scelta come colonna sonora di un’importante evento di Basket. Chissà che non arriverà presto anche un video ufficiale.