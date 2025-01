Selena Gomez e Benny Blanco stanno per annunciare nuova musica

Ultimamente, come molti avranno notato, Selena Gomez sta dando priorità alla recitazione rispetto alla sua carriera musicale. Eppure la cantante e il suo fidanzato produttore, Benny Blanco, durante la giornata di ieri hanno lasciato intendere che sono in arrivo delle nuove canzoni.

Sia Selena sia Benny hanno pubblicato una storia su Instagram della pop star con delle cuffie alle orecchie, mentre ascoltava un progetto segreto.

Un fan ha prontamente commentato:”Quando il tuo produttore è anche tuo marito” e allora Blanco ha risposto: “quando tua moglie è anche Selena Gomez“.

Il producer ha alimentato per la prima volta le voci secondo cui lui e Selena stanno lavorando a nuova musica insieme, cinque giorni fa.

In risposta a un fan che gli ha scritto: “Blanco per favore fai delle nuove canzoni per la nostra regina”, il producer ha pubblicato una clip di lui e della fidanzata…ebbene sì, in studio di registrazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez)

Il nuovo album di Selena Gomez

Oltre ad aver celebrato il quinto anniversario dell’album Rare, Selena non ha parlato molto della sua carriera musicale di recente. A ottobre, ha ammesso a Variety di non avere una data per il suo prossimo album: “Al momento non ho niente, ma sostengo che la musica sarà sempre parte di me. Quindi non credo che ci siano progetti in questo momento, ma sarà sempre nella mia vita“.

La cantante ha anche confessato che i suoi giorni come musicista sono contati: “Non penso che [fare musica] sia una cosa per sempre. Avrò sempre la musica nella mia vita perché il mio compagno è un musicista e adoro avere momenti per farlo per divertimento”.

In seguito ha confrontato il suo talento per la recitazione con il canto: “Penso davvero che il mio punto forte sia probabilmente la recitazione. Ma una cosa di cui sono orgogliosa nella musica è la capacità di raccontare una storia: le mie canzoni preferite sono per lo più ballate, e sono molto trasparenti e oneste. Ma penso di essere un po’ troppo vecchia per la vita da pop star. Sono davvero così felice di essere in questa nuova era della mia vita, perché per molti versi è solo l’inizio“.