Selena Gomez e benny blanco: I Said I Love You First (Video, Testo e Traduzione)

I Said I Love You First è una delle tracce dell’omonimo album di Selena Gomez e Benny Blanco, pubblicato il 21 marzo 2025. Qui sotto il lyric video ufficiale dell’omaggio alla serie i Maghi di Waverly.

Testo I Said I Love You First

I just really wanna say thank you

Um, for every single thing that everybody does in this room for me

Because I did grow up away from my family

Moving out of Texas, coming here and all of you have raised me so many different ways

And challenged me as a person

So I, I have this launch pad you’ve all given me ‘cause now I can do so many wonderful things because of this

You’ve helped me grow up and watched me grow up and I really hope that I won’t let you down with everything else that I do

So thank you for being a part of my life and the beginning of something I hope lasts a long time

Traduzione

Voglio solo dire grazie

Ehm, per ogni singola cosa che tutti fanno in questa stanza per me

Perché sono cresciuta lontano dalla mia famiglia

Trasferirmi dal Texas, venire qui e tutti voi mi avete cresciuto in così tanti modi diversi

E mi avete sfidato come persona

Quindi io, io ho questa rampa di lancio che mi avete dato perché ora posso fare così tante cose meravigliose grazie a questo

Mi avete aiutato a crescere e mi avete visto crescere e spero davvero di non deludervi con tutto il resto che faccio

Quindi grazie per essere parte della mia vita e per l’inizio di qualcosa che spero duri a lungo

Cosa ne pensate di questa traccia di Selena Gomez e benny blanco?