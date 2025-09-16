Sarah Toscano: MET GALA è il primo album tra emozioni e sold out

Sarah-Toscano_credits-dopoesco-Luca-Pipitone-2025

Dopo aver conquistato il pubblico con la sua voce ad Amici 23, dove ha presentato alcuni dei suoi brani inediti, Sarah Toscano è pronta a fare il grande salto pubblicando il suo primo album ufficiale.

MET GALA è il titolo del suo primo vero disco ed è in uscita il 3 ottobre 2025 in formato fisico e digitale. L’artista, già protagonista dell’estate con hit come Taki e Perfect insieme a Carl Brave, continua a sorprendere con un progetto che racconta la sua crescita sia artistica sia personale.

Il disco include 10 tracce che mescolano pop, introspezione e vibrazioni urban. Alcuni brani sono già noti al pubblico, come: Amarcord, presentato sul palco del Festival di Sanremo 2025, e poi ci sono Semplicemente feat. Mida, colonna sonora della serie Netflix RIV4LI, Taki, Tacchi (Fra le dita). A questi si aggiungono sei inediti che promettono di emozionare, un viaggio tra i sogni, le fragilità e la voglia di vivere della giovane Sarah.

Tracklist Met Gala di Sarah Toscano

Met Gala Semplicemente Ft Mida Desco Maledetto Ti Amo Taki Dopo Di Te Amarcord Tacchi (Fra Le Dita) Caos Match Point

Semplicemente, sigla ufficiale di RIV4LI

Il singolo è una ballad intensa e sincera e sarà la colonna sonora della nuova serie teen RIV4LI, ideata da Simona Ercolani (già autrice della serie DI4RI sempre su Netflix). La serie arriverà sulla piattaforma dal 1° ottobre, racconta l’amore e l’amicizia tra adolescenti, con protagonisti Samuele Carrino, Edoardo Miulli e Kartika Malavasi.

Il videoclip ufficiale del brano è già online dal 12 settembre e riflette perfettamente l’atmosfera sognante della serie, presentata in anteprima al Giffoni Film Festival che si è tenuto quest’anno.

I concerti sold out di Sarah

Per celebrare l’uscita di MET GALA, Sarah Toscano si esibirà dal vivo in due date che sono già andate sold out:

– 18 ottobre: Magazzini Generali, Milano

– 25 ottobre: Largo Venue, Roma

Due appuntamenti imperdibili per vivere l’energia del suo primo album e cantare insieme a lei i brani con cui desidera entrare a far parte nel panorama musicale italiano.