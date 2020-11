Sanremo Giovani 2020: il testo di Ogni cosa sa di te di Greta Zuccoli

Dopo il secondo appuntamento di AmaSanremo, andato in onda giovedì 5 novembre su Rai1 e Rai Radio2, il gruppo di finalisti che parteciperà alla serata di Sanremo Giovani, in onda in diretta su Rai1 a 17 dicembre, raggiunge quota 4. Greta Zuccoli e Le Larve che si aggiungono ai vincitori della prima puntata, Merlot e Wrongonyou.

L’esibizione di Greta Zuccoli ad AmaSanremo:

Testo di Ogni Cosa sa di te di Greta Zuccoli

Quanto pesa, il dono

di un ricordo, dentro c’è

il tuo nome, quanto, pesa

l’odore di una notte

che non contempla il sole

Adesso che ogni cosa sa

di te, nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

Tu, luce in attesa che

ad ogni cosa da colore

che va a curare il mio dolore

Che sorpresa dai miei conflitti

resto illesa, segno di rivoluzione

e cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

E adesso che ogni cosa sa di te

nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore