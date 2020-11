Sanremo Giovani 2020: chi sono i due nuovi finalisti

Il cast di Sanremo Giovani comincia a delinearsi. Dopo il terzo appuntamento di AmaSanremo, in onda giovedì 12 novembre su Rai1 e Rai Radio2 dalla Sala B di via Asiago, il gruppo di finalisti che parteciperà alla serata di Sanremo giovani, tocca quota 6.

Ieri sera c’è stati l’ingresso di Gaudiano e I Desideri che si aggiungono ai vincitori delle due puntate precedenti, M.e.r.l.o.t, Wrongonyou, Greta Zuccoli e Le Larve.

Gaudiano e I Desideri sono stati infatti due artisti che hanno ricevuto il punteggio più alto (al terzo e quarto posto rispettivamente Sissi e Murphy) dopo la somma dei voti attribuiti dalla Giuria Televisiva, composta da Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa, dal Televoto e dalla Commissione Musicale che invece era composta dal direttore artistico del Festival Amadeus, Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi.

Quando ci sarà la finale di Sanremo Giovani 2020

Solo al termine dei 5 appuntamenti, in onda ogni giovedì alle 22.45 fino al 26 novembre, si conosceranno tutti i 10 finalisti. Saranno loro che poi si sfideranno il prossimo dicembre per conquistare 6 degli 8 posti disponibili per la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2021 (2 saranno invece assegnati agli artisti provenienti da Area Sanremo).

La finale di Sanremo Giovani 2020, vi ricordiamo, andrà in onda in diretta e in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò il prossimo 17 dicembre.