Dopo il secondo appuntamento di AmaSanremo, andato in onda giovedì 5 novembre su Rai1 e Rai Radio2, il gruppo di finalisti che parteciperà alla serata di Sanremo Giovani, in onda in diretta su Rai1 a 17 dicembre, raggiunge quota 4. Greta Zuccoli e Le Larve che si aggiungono ai vincitori della prima puntata, M.e.r.l.o.t. e Wrongonyou.

Ecco l’esibizione di Wrongonyou ad AmaSanremo

Testo di Lezioni di Volo di Wrongonyou

Piccole cose che succedono

sto pensando a te ed esce il tuo

nome sul telefono (dove sei?)

ho cinque sensi che lo chiedono

se non sei con me non funzionano

come devono, hai gli occhi neri

quando sono triste, piove giorni

interi, voleremo da fermi

per stare meglio

Toccami le mani, che mi sveglio

come quel film, mai finito

in albergo, io con te gioco

allo scoperto,

se un giorno dimenticherai,

spero che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è

Resto nei miei spazi personali

hai cambiato tutto,

una carezza, uno tsunami

intreccio le tue braccia come rami

se un giorno dimenticherai

spero che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è

Riflettori sul nostro concerto

e non vogliamo niente di diverso

dove sei?

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è