Significato Lo Stesso Cielo dei Desideri, in gara a Sanremo Giovani

Ecco qual è il significato di Lo Stesso Cielo de I Desideri, da oggi, giovedì 17 dicembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, e in gara a Sanremo Giovani.

Il brano porta la firma di Tony Maiello, Salvatore e Giuliano Desideri. Tema portante del brano, una piaga dei nostri giorni: il cyberbullismo.

Spesso sottovalutato ma, molto pericoloso. Comportamenti di prepotenza volti ad intimorire, mettere in imbarazzo, escludere, molestare altre persone, spesso coetanee, fanno sentire forti alcuni ma, in realtà dimostrano la “bassezza” di questi individui. Il significato di Sotto lo stesso cielo vuole sottolineare quanto tutte le persone, ognuna con i propri pregi e difetti, con le proprie forze ma anche debolezze, siano uguali e non deve esistere che qualcuno debba sopraffare chi magari non ha la forza di reagire a queste vere e proprie “violenze”. Abbiamo voluto aprire gli occhi e le menti di tanti ragazzi come noi che, magari inconsapevolmente, cadono in queste situazioni. Soprattutto considerando che internet e le nuove tecnologie sono al centro delle nostre giornate ma, non sempre se ne fa un uso corretto. E dietro ad un computer, un tablet o uno smartphone può nascondersi un “nemico”, una persona che non ci vuole bene e non ci rispetta. A queste persone bisogna ricordare che siamo tutti “sotto lo stesso cielo”. E poi, lo abbiamo cantato anche un po’ in napoletano per renderlo più autentico e vicino alla nostra identità.