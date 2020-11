Sanremo Giovani 2020: il testo di Musicaeroplano di Le Larve

Dopo il secondo appuntamento di AmaSanremo, andato in onda giovedì 5 novembre su Rai1 e Rai Radio2, il gruppo di finalisti che parteciperà alla serata di Sanremo Giovani, in onda in diretta su Rai1 a 17 dicembre, raggiunge quota 4. Greta Zuccoli e Le Larve che si aggiungono ai vincitori della prima puntata, Merlot e Wrongonyou.

L’esibizione di Le Larve ad AmaSanremo:

Testo di Musicaeroplano di Le Larve

Sono quindi penso

e siccome penso non vi sento

perché se vi sento perdo tempo

na na na na na

trovi pace chi non muore dentro

chi non si incatena al proprio inferno

trovi pace pure il padre eterno

na na na na na

na na na na na

Ogni tanto mi allontano

non mi sento umano

un pensiero alla volta

ogni tanto mi allontano

è un bisogno strano

un pensiero alla volta

Musicaereoplano

musicauragano

un pensiero alla volta

Sono qui penso

siccome penso non vi sento

perché sei vi sento perdo tempo

na na na na na

trovi pace chi non muore dentro

siamo solo scie nel firmamento

anche nel castigo non mi pento

na na na na na

na na na na na

Musicaereoplano

musicauragano

un pensiero alla volta

un pensiero alla volta

un pensiero alla volta

musicareoplano