I Desideri a Sanremo Giovani 2020: testo e audio di Lo stesso cielo

Congratulazioni ai Desideri (di cui vi avevamo parlato qui, qualche tempo fa su Ginger Generation)! Il duo di artisti è infatti riuscito in un traguardo davvero molto importante: Salvatore e Giuliano sono fra i 20 finalisti di AmaSanremo! Di che cosa si tratta? Ma del concorso per partecipare al Festival di Sanremo 2020 nella sezione Giovani, ovviamente!

Il significato della canzone

Il pezzo dei Desideri in gara a Sanremo 2020 si intitola Lo stesso cielo ed è stato commentato così dai due artisti:

Nei mesi scorsi abbiamo lavorato ad un brano davvero particolare. Uno di quelli che non va solamente sentito con le orecchie ma ascoltato con il cuore. Si racconta una storia d’amore ma anche una piaga dei giorni nostri, quella del cyber bullismo. Tante ragazze e tanti ragazzi ne sono vittime e non sanno come venirne fuori. Ed abbiamo voluto raccontare questa storia in musica ricorrendo in parte alla lingua napoletana, nel nostro stile. Ah dimenticavo con questo brano siamo fra i 20 finalisti di Ama Sanremo, la nuova trasmissione condotta da Amadeus, sognando il palco dell’Ariston. Date un ascolto e scrivetevi il vostro pensiero!

Ecco la canzone dei Desideri, Lo stesso cielo!

AmaSanremo – I Desideri – Lo stesso cielo – Video – RaiPlay I Desideri cantano il brano “Lo stesso cielo”

Testo

yaaa

io ti guardavo e tremavi

con le mani frenavi i miei baci

non avevi paura di me ma s0lo di aprire il tuo cuore agli estranei ancora una volta

puoi farlo per l’ultima volta

sono anche io come te

e lo stesso dolore che avevo negli occhi che mi ha fatto crescere

nelle notti davanti ad un computer

mille storie con frasi incompiute

non riuscivi mai a chiedere aiuto

e scappavi cercando un riparo sicuro

dalle gente peggio delle iene

non volevi più farti vedere

siamo come due foglie che cadono al vento

ma siamo anche bravi a cadere

come pistole pure e parole fanno male

è na ferita ngopp o’ cuore ce sta ma non se vere (woo)

ce sta ma nun se vere

noi non avremo paura di restare al buio

siamo due stelle cadute nello stesso cielo wo0o

lo stesso cielo woooo

e parole fanno rumore

sono com’ i colpi delle pistole

si parla forte o parla chian

fai sempre male sì ma shpar

e l’odore più letale

come rind’ nun se vede

perché quando soffre o’core a volte è peggio ro veleno

e certa gente non lo sa

che le parole fanno male

e si credon invincibili davanti a un cellulare

certe gente è peggio delle iene

tu sei bella ora fatti vedere

guarda le foglie che tremano al vento e sorridi mentre le vedi cadere

come pistole pure e parole fanno mal’

è na ferita ngopp o’ cuore ce sta ma non se vere, noo0o

ce sta ma nun se vere (wooo)

noi non avremo paura di restare al buio

siamo due stelle cadute nello stesso cielo wo0o

lo stesso cielo woooo

voglio togliere la spina che è dentro al tuo cuore

sentire il tuo battito senza dolore

sei come il rumore delle onde del mare

voglio essere il sale per le tue ferite

sentire il tuo cuore che ritorna a vivere

schiacchiare di te quelle vipere

che ti hanno fatto male per davvero

ora guardami andiamo oltre al limite

noi non avremo paura di restare al buio

siamo due stelle cadute nello stesso cielo wo0o

lo stesso cielo woooo

lo stesso cielo