Sanremo 2024: Sangiovanni canta Farfalle e Mariposa con Aitana

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, questa sera Sangiovanni canta con Aitana sulle note della sua Farfalle e Mariposa.

I due artisti hanno aperto la serata delle cover del Festival di Sanremo con la loro hit sei volte platino e numero 1 in radio in Spagna. E’ la prima volta che i due artisti interpretano insieme la canzone in Italia: “Riportare questa canzone su questo palco è un modo per ringraziare il Festival e Amadeus per aver creduto nella sua potenzialità. Vorrei anche che l’Italia si rendesse conto del talento incredibile di Aitana. Le devo tanto, mi ha permesso di portare un mio pezzo in un altro Paese. Questa collaborazione è andata oltre ogni aspettativa. Spero che per lei questo palco abbia la stessa risonanza che per me ha avuto questa collaborazione in Spagna”

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

L’esibizione di Sangiovanni con Aitana

Sangiovanni è tornato al Festival di Sanremo con Finiscimi, brano prodotto da Sixpm e 2nd Roof e scritto da sangiovanni. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da mercoledì 7 febbraio. Per sangiovanni si tratta della seconda partecipazione in gara, la prima nel 2021 con la multiplatino “Farfalle”, e la terza dopo essere stato ospite nel 2022 di Gianni Morandi e Ariete.

“Finiscimi è una lettera dedicata a tutte le persone che cercano il coraggio per dire o superare un addio. Fa parte della crescita, ma talvolta crescere può essere doloroso. Spero che queste persone mi sentano vicino a loro”, confida sangiovanni.

La canzone anticipa la pubblicazione del secondo album Privacy, in uscita il 1 marzo in formato cd e in digitale e in pre order dal 31 gennaio.

