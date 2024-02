Sanremo 2024: Annalisa canta Sweet dreams con La Rappresentante di Lista

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, questa sera Annalisa canta Sweet dreams con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

La Rappresentante di Lista (LRDL) è un progetto che nasce nel 2011 dall’incontro tra la cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e il polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina.

Il duetto di Annalisa con La Rappresentante di Lista

Annalisa a Sanremo 2024:

Sinceramente è il brano con cui Annalisa è in gara al Festival di Sanremo, scritto da lei con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Zef.

In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera. Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata.

Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione

La canzone sarà contenuta nella nuova versione dell’album E poi siamo finiti nel vortice disponibile dal 9 febbraio e in già in preorder. È online il video ufficiale nato da un’idea di Annalisa e per la regia di Giulio Rosati. Nella storia ci sono sia luci che ombre, come nel vortice della vita, perché sono fondamentali sia le une che le altre. Sta a noi e a nessun altro decidere come farle convivere in totale libertà.

