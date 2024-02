Sanremo 2024: Mr Rain canta Mary con i Gemelli Diversi

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Mr Rain canta Mary con il gruppo Gemelli Diversi, formato da Thema e Strano.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Mr Rain con i Gemelli Diversi

Mr Rain l’artista multiplatino in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Due Altalene, annuncia nuove date per il suo tour nei palazzetti a novembre 2024. Alle due date del 26 e 30 novembre rispettivamente al Palazzo dello Sport a Roma e al Mediolanum Forum di Assago precedentemente comunicate, si aggiungono nuove date in tutta Italia, con apertura delle prevendite prevista per domani, venerdì 9 febbraio alle ore 14.00.

Venerdì 1 marzo è prevista l’uscita dell’album di Mr Rain dal titolo Pianeta di Millier e il brano Due Altalene sarà l’apripista del suo nuovo lavoro discografico.

