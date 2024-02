Sanremo 2024: Alfa canta Sogna ragazzo sogna con Roberto Vecchioni

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Alfa canta Sogna ragazzo sogna con Roberto Vecchioni.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Alfa con Roberto Vecchioni

Alfa, cantautore genovese classe 2000 e artista multiplatino, partecipepa per la prima volta al Festival di Sanremo, in gara con il brano Vai!. Il testo è stato scritto da Alfa e la musica composta dallo stesso cantante con la collaborazione dei produttori statunitensi Ian Scott e Mark Jackson. Il brano è uscito nelle radio e su tutte le piattaforme digitali subito dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston e sarà contenuto nel nuovo disco che si intitolerà “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO” e verrà pubblicato da Artist First il 16 febbraio sulle piattaforme digitali e il 23 febbraio in formato picture disc.

Potrebbe interessarti anche:

Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2024