Sanremo 2024: Fred De Palma canta un Medley con gli Eiffel 65

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Fred De Palma canta un Medley con gli Eiffel 65.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Fred De Palma con gli Eiffel 65

Il cielo non ci vuole è il grano con cui Fred De Palma è in gara a Sanremo 2024. Il ballo inteso come metafora della vita è sempre al centro del mondo musicale di Fred. Il brano esplora il tema di un amore travagliato che cerca di resistere a tutto, nonostante tutto e nonostante il cielo non lo voglia. Il tentativo ultimo è quello di stare insieme, seppur si stia naufragando, nella speranza di vivere insieme quest’amore anche solo per un attimo ancora.

Online anche il video per la regia di Marc Lucas che, seguendo l’andamento del brano, vede Fred De Palma protagonista in uno scenario futuristico. È lui ad affrontare un viaggio spazio-temporale a bordo di una Delorean nella speranza salvare un amore che sta naufragando o forse qualcosa di ancora più profondo insito nella propria coscienza.

Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2024