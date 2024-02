Sanremo 2024: Renga Nek cantano un Medley

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra le cover di questa serata, il medley di Renga Nek.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il medley di Renga Nek a Sanremo

Pazzo di Te è il brano con cui Francesco Renga e Nek (Filippo Neviani) sono insieme in gara al 74° Festival di Sanremo:

Assistiamo sempre più spesso a rappresentazioni di amori tossici, malati, autolesionisti e distruttivi. Per questo, da uomini, abbiamo sentito l’urgenza di raccontare un amore assoluto, adulto, maturo. PAZZO DI TE è un omaggio onesto e sincero alle canzoni d’amore di un tempo lontano… quello dei Festival in bianco e nero. Canzoni così potenti nella loro apparente semplicità da risultare immortali.

A Sanremo gli artisti vestono abiti sartoriali realizzati appositamente per loro da Maurizio Miri.

Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti SOLD OUT all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, RENGA e NEK a luglio saranno nuovamente insieme sul palco, in una serie di appuntamenti live che li porteranno a esibirsi in tutta Italia.

E da settembre saranno impegnati con i concerti nei teatri, con ben 4 date a MILANO (Teatro Arcimboldi), 3 a BOLOGNA (Europauditorium) e 2 a ROMA (Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia).

