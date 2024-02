Sanremo 2024: i Santi Francesi cantano Hallelujah con Skin

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, i Santi Francesi cantano Hallelujah con Skin.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto dei Santi Francesi con Skin

i “Santi Francesi“, duo musicale che in molti avranno già conosciuto in tv. Il gruppo musicale, infatti, ha trionfato nella 16esima edizione di X Factor Italia. In realtà, però, qualcuno potrebbe già averli visti altrove. Nel 2017 hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi – con il nome di The Jab – , venendo però eliminati e non accedendo quindi alla fase serale del programma di Canale 5. Nel 2021 sono anche arrivati primi al Festival musicale Musicultura.

