Sanremo 2024: Rose Villain canta un Medley con Gianna Nannini

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, questa sera Rose Villain canta un Medley con Gianna Nannini.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Rose Villain con Gianna Nannini

Rose Villian è in gara a Sanremo con il brano Click Boom, prodotta da Sixpm e scritta dalla stessa artista con Davide Petrella, parla di amore. Uno di quegli amori che fanno una luce così forte da portare inevitabilmente con sé delle zone d’ombra: la diffidenza, l’annullamento di sé, la paura di soffrire, la paura di far stare male.

La canzone è contenuta nel nuovo album dell’artista, RADIO SAKURA: un nuovo capitolo per Rose, il sequel del suo primo lavoro discografico, in cui si metterà a nudo per mostrarci il suo lato più forte, ma altrettanto intimo. Dalle ombre di “Radio Gotham” è sbocciata una nuova vita.

