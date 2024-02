Sanremo 2024: testo e significato di L’amore in Bocca dei Santi Francesi

Il significato e il testo di L’amore in bocca dei Santi Francesi sono in esclusiva su Tv Sorrisi e Canzoni.

Il gruppo rappresenta uno dei tre vincitori di Sanremo Giovani, insieme alla cantante Clara e al collettivo Bnkr44.

Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese sono i Santi, un duo piemontese formatosi nel 2016 inizialmente come trio e con il nome The Jab.

Hanno iniziato a farsi conoscere esibendosi nei locali piemontesi e poi partecipando ad Amici di Maria De Filippi nel 2017.

Dopo l’album di debutto, il gruppo ha cambiato nome e nel 2022 è approdato ad X Factor nel roster di Rkomi, vincendo la competizione.

Santi Francesi revealed the cover of L’amore in bocca, their #Sanremo2024 song! pic.twitter.com/vxXsW4oUIj — Festival di Sanremo (en) (@sanremo_en) January 30, 2024

Testo L’amaro in bocca dei Santi Francesi

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani

Ma tu già lo sai

Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

E intanto la tua luce sorge

Forte

Brucia la mia pelle

A volte

Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

(Mi hai lasciato con l’amore in bocca)

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Sono le ultime gocce di pioggia

Il significato della canzone

Il testo di L’amore in bocca dei Santi Francesi è un gioco di parole con “l’amaro” ed è quello che è rimasto dopo un incontro fugace, ma che fa già sognare una seconda occasione: “Lascerò i vestiti per strada, ti sembrerà strano seguire un filo di lana”.

“Nel testo parliamo di esperienze legate all’amore-amaro. La sonorità è pop con accenni heavy, parte molto lenta con un giro di piano simile a una ballad, poi verso metà si cambia e si può ballare… piangendo” svelano i due artisti.

Potrebbe interessarti anche:

I testi e i significati delle canzoni di Sanremo 2024