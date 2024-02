Sanremo 2024: Irama canta Quando finisce un amore con Riccardo Cocciante

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Irama canta Quando finisce un amore con Riccardo Cocciante.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Irama con Riccardo Cocciante

Irama partecipa al Festival di Sanremo 2024 con Tu no, raccontando il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine. Una dedica a uno stato d’animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale. “Tu no”, firmata da Irama con la collaborazione dei musicisti Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti, Emanuele Mattozzi e prodotta da Giulio Nenna, anticipa il nuovo album in prossima uscita.

Il prossimo 15 maggio torna ad esibirsi live in uno dei contesti più suggestivi per la musica italiana, l’Arena di Verona. Uno show unico, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, in cui l’artista, nella grandezza dell’anfiteatro, si esibirà per la prima volta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Tu no”, brano in gara quest’anno.

