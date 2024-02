Sanremo 2024: Angelina Mango canta La Rondine con L’Orchestra di Roma

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Angelina Mango canta La Rondine di suo padre Pino Mango con L’Orchestra di Roma. Delicata, leggera, intima e profondamente emozionante, la cantante ha fatto un bellissimo omaggio a suo papà.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Angelina Mango con La Rondine

Vi prego di NON commentare #AngelinaMango questa ragazza ha cantato la canzone che il papà le ha scritto gliel’ha dedicata e che ha visto cantare per l’ultima volta prima di salutarlo per sempre. #Sanremo2024 #FestivaldiSanremo #Sanremo24 pic.twitter.com/bTXQ1E8p2Q — Toni Bryan (@bryan_toni76649) February 9, 2024

La noia, il brano con cui Angelina Mango è in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale che immortala il processo di vestizione della “divinità” della Noia, interpretata dalla stessa cantautrice.

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, Angelina Mango si è posizionata al secondo posto della classifica provvisoria e il video dell’esibizione della cantautrice sulle note de La noia è primo in tendenza su Youtube.

Il brano è scritto da Angelina Mango con Madame e composto dalle due cantautrici insieme a Dardust, che ne cura anche la produzione con E.D.D. Una cumbia messicana contemporanea in cui la cantautrice gioca con i contrasti: a partire dal ritmo incalzante ed energico su cui la sua voce si muove in apparente contrapposizione con il titolo.

Potrebbe interessarti anche:

Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2024