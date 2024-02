Sanremo 2024: Alessandra Amoroso canta con i Boomdabash

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Alessandra Amoroso canta un medley con i Boomdabash.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Alessandra Amoroso con i Boomdabash

Alessandra Amoroso è per la prima volta in gara a Sanremo 2024 con Fino a Qui. L’ultima volta che è salita sul palco del Teatro Ariston è stata nel 2021, come super ospite, quando, insieme a Matilde Gioli, ha interpretato un toccante monologo per sostenere i lavoratori dello spettacolo fortemente colpiti dalla pandemia.

Negli anni precedenti ha partecipato al Festival sempre in qualità di ospite: la prima volta nel 2010 invitata da Valerio Scanu nella serata dei duetti e poi nel 2012, sempre nella serata duetti, insieme a Emma. Nel 2019 è super ospite del Festival e duetta con Claudio Baglioni, Direttore Artistico di quell’edizione, mentre nel 2020 torna sul palco insieme alle colleghe Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Emma, Giorgia ed Elisa per annunciare l’evento “Una. Nessuna. Centomila” contro la violenza di genere.

