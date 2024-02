Sanremo 2024: Loredana Bertè canta con Venerus Ragazzo mio

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Loredana Bertè canta con Venerus Ragazzo mio.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Loredana Bertè con Venerus

Loredana Bertè pubblicherà il nuovo disco Ribelle, un’antologia di 57 brani che includerà Pazza, in gara a #Sanremo2024, per celebrare i miei 50 ANNI di carriera. La canzone è stata scritta da Luca Chiaravalli, Andrea Bonomo, Loredana Bertè, Andrea Pugliese: “È un brano 100% Bertè nel testo, nell’arrangiamento e nella melodia” racconta l’artista che dedica il pezzo “a tutti quelli che sono folli, perché follia per me fa rima con libertà”.

Potrebbe interessarti anche:

Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2024