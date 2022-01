Sanremo 2022: i Maneskin tornano come super ospiti del Festival

I Maneskin saranno super ospiti della 72esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

La band tornerà sul palco dell’Ariston dopo un anno dalla vittoria che li ha condotti agli incredibili successi internazionali che sono noti a tutti.

Ad annunciarli, Amadeus durante l’edizione di ieri sera del Tg1, un annuncio seguito dal commento entusiasta dei ragazzi sui social: “Non vediamo l’ora di tornare dove questo folle anno è iniziato”.

Ancora top secret in quale delle 5 serate della manifestazione, dall’1 al 5 febbraio su Rai 1, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas saranno ospiti e riporteranno il loro sound crudo e distorto a Sanremo.

Ci vediamo al Festival di Sanremo 2022 💌

See you at @SanremoRai Festival 2022 ❤️

Can’t wait to go back where the last crazy year has begun ! #Sanremo2022 pic.twitter.com/ip3sdF9zlk

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) January 16, 2022