Sanremo 2023: Gianluca Grignani canta Destinazione paradiso con Arisa

Questa sera su Rai 1, durante il quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2023 c’è l’interpretazione, da parte di tutti i 28 Artisti che partecipano alla competizione canora, di una cover con un ospite speciale.

Le canzoni che sono interpretate in questa serata evento sono tratte dal repertorio italiano o internazionale che va dagli anni ’60 fino alla fine del primo decennio del 2000.

La cover che è stata scelta da ciascun artista non necessariamente appartiene al ventaglio musicale di un altro cantante.

C’è chi ha scelto, infatti, di portare un proprio pezzo che racchiude un significato speciale per la propria carriera e, in qualche caso, che ha fatto la storia del Festival.

Per quest’occasione Gianluca Grignani ha scelto di cantare la sua Destinazione paradiso con Arisa.

Chi vota durante la quarta serata di Sanremo 2023

I cantanti in gara questa sera sono votati dal pubblico con il Televoto; dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto; dalla giuria Demoscopica.

I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33%.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica dei 28 artisti in gara.

Oltre ad incidere sulla classifica generale, la performance delle cover avrà però anche un’altra conseguenza. Questa sera verrà decretato infatti il Premio Comune di Sanremo per il Duetto migliore.

Il video dell’esibizione di Grignani con Arisa

Io non so da dove partire con questa esibizione è TUTTO MERAVIGLIOSO Arisa che vuole far cantare Coletta, Grignani che non smette di cantare e gasa tutti e la chiosa finale di Arisa “abbiamo fatto un casino Gianlù” PER ME STORIA #Sanremo2023 pic.twitter.com/UK2UmEGQLL — [Righetto] (@Ri_Ghetto) February 10, 2023

Potrebbe interessarti anche:

La scaletta, gli ospiti e l’ordine d’uscita della quarta serata

Il video dell’esibizione di Gianni Morandi con Sangiovanni

La classifica generale delle terza puntata del Festival

Cosa ne pensate della cover di Grignani con Arisa?