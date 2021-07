Sangiovanni: il video di Malibu con protagonista Giulia Stabile

Ecco l’atteso video di Malibu, il singolo estivo di Sangiovanni, in cui la protagonista è insieme al cantante la ballerina nonché la sua fidanzata Giulia Stabile.

Nei giorni scorsi l’artista aveva rilasciato delle anteprime del video, tra cui una clip nella quale c’erano Giulia e Sangiovanni che condividevano una cena romantica e una torta alla gelatina a dir poco bizarra.

Il videoclip ufficiale, in cui predomina il rosa che è uno dei colori preferiti di Sangio, mette in primo piano anche un gruppo di ballerini, capitanati nella loro danza proprio dalla vincitrice di Amici. La location è un incantevole parco giochi che sembra appartenere a un mondo idilliaco e zuccheroso e che fa da sfondo all’amore, vissuto in modo ironico e non convenzionale dai due ragazzi.

Come già sapevamo ancor prima dell’uscita del video, i passi della coreografia provengono proprio dalla mente di Giulia che per il suo amato ha messo alla prova la sua creatività. In un’altra clip mostrata in anteprima e pubblicata su TikTok, si poteva vedere infatti la ballerina danzare sulle note di Malibu e Sangiovanni aveva commentato: “Questa è la coreografia ufficiale che vedrete nel video, creata da My wife Giulia”.

Proprio questo balletto, tuttavia ha fatto storcere il naso a molti fan. Il motivo? A quanto pare si aspettavano che la coreografia definitiva sarebbe stata un’altra. Si tratta del trend creato mesi fa dal tiktoker Sartini. I passi inventati dalla ballerina oltretutto sarebbero molto più difficili da replicare per chi non è un professionista. E voi cosa ne pensate?

Ecco il video ufficiale di Malibu di Sangiovanni con Giulia Stabile