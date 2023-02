Kids’ Choice Awards 2023: conduttori, candidature, quando vanno in onda e come votare

Il co-conduttore sportivo della CBS, insieme alla social superstar Charli D’Amelio saranno i due conduttori dei prossimi Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

D’Amelio ha dichiarato: “Sono stata coperta di Slime ai KCA nel 2021, ho visto mia sorella piena di Slime allo spettacolo dell’anno scorso e ora nessuno è al sicuro con me come co-conduttrice! Nate e io faremo in modo che lo spettacolo di quest’anno sia pieno di docce di Slime inaspettate, danze impressionanti e trucchi a sorpresa durante tutta la serata!”.

I cantanti italiani candidati sono: ALEX W, Alfa, ARIETE , Mara Sattei , Pinguini Tattici Nucleari e Tananai.

Beyoncé, Bad Bunny, Stephen Curry, Chris Evans, Lady Gaga, Selena Gomez, Jack Harlow, Lizzo, Jenna Ortega, Harry Styles, MrBeast, Serena Williams, Ed Sheeran, Taylor Swift e molti altri saranno annunciati nelle varie categorie.

Quando vanno in onda i Nickelodeon KCA 2023 e come votare

Lo show sarà trasmesso in Italia con 3 appuntamenti imperdibili: da giovedì 9 marzo dalle 20:00 in anteprima su Sky on demand, venerdì 10 marzo alle 20:00 su Nickelodeon, Sky 605, e sabato 11 marzo alle 20:30 su Super!, canale 47 del ddt e di tivùsat e sul 625 di Sky.

Con l’annuncio dei presentatori dei Kids’ Choice Awards 2023 sono stati svelati anche i candidati di quest’anno e a partire da oggi i fan italiani possono esprimere il loro voto sul sito ufficiale dei Kids’ Choice Awards kca.nicktv.it.

I candidati ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2023 sono:

PROGRAMMA TV PREFERITO (RAGAZZI)

Hai paura del Buio?

A Casa di Raven

High School Musical: The Musical: La serie

The Really Loud House

I Due Fantagenitori – Ancora più Fanta

Ms. Marvel

Stoffa da campioni – Cambio di gioco

PROGRAMMA TV PREFERITO (FAMIGLIE)

Stranger Things

iCarly

Cobra Kai

Young Sheldon

She-Hulk: Attorney at Law

Mercoledì

Young Rock

Obi-Wan Kenobi

REALITY SHOW PREFERITO

America’s Funniest Home Videos

America’s Got Talent

Il Cantante Mascherato

Floor Is Lava

American Ninja Warrior

MasterChef Junior

CARTONE ANIMATO PREFERITO

SpongeBob SquarePants

Teen Titans Go!

Rugrats

A casa dei Loud

Jurassic World: Nuove avventure

I Puffi

STAR TV FEMMINILE PREFERITA (RAGAZZI)

Raven-Symoné – A casa di Raven, Raven Baxter

Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical: La serie)

Imogen Cohen (Zina, I Due Fantagenitori – Ancora più Fanta)

Audrey Grace Marshall (Vivian Turner, I Due Fantagenitori – Ancora più Fanta)

Sofia Wylie (High School Musical: The Musical: La Serie, Gina)

That Girl Lay Lay (Lay Lay, Lay Lay – Un’amica magica)

STAR TV MASCHILE PREFERITA (RAGAZZI)

Tyler Wladis (Roy, I Due Fantagenitori – Ancora più Fanta)

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical: La serie, Ricky)

Brady Noon (Evan Morrow, Stoffa da campioni – Cambio di gioco)

Wolfgang Schaeffer (Lincoln Loud, The Really Loud House)

Young Dylan (Young Dylan, Tyler Perry’s Young Dylan)

Israel Johnson (Noah Lambert, Summer Camp)

STAR TV FEMMINILE PREFERITA (FAMIGLIA)

Millie Bobby Brown (Undici, Stranger Things)

Miranda Cosgrove (Carly Shay, iCarly)

Hilary Duff (Sophie, How I Met Your Father)

Sadie Sink (Max Mayfield, Stranger Things)

Tracee Ellis Ross (Bow Johnson, Black-ish)

Jenna Ortega (Mercoledì Addams, Mercoledì)

STAR TV MASCHILE PREFERITA (FAMIGLIA)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler, Stranger Things)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, Stranger Things)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson, Stranger Things)

Jerry Trainor (Spencer Shay, iCarly)

Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan-Kenobi)

Ralph Macchio (Daniel LaRusso, Cobra Kai)

VIDEOGIOCO PREFERITO

Adopt Me!

Brookhaven

Minecraft

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Just Dance 2023

Pokémon scarlatto e violetto

FILM PREFERITO

Sonic 2 – Il Film

Hocus Pocus 2

Jurassic World – Il dominio

Black Panther: Wakanda Forever

Monster High The Movie

Top Gun: Maverick

Black Adam

Avatar 2

ATTORE DI FILM PREFERITO

Dwayne Johnson (Black Adam)

Jim Carrey (Dr. Eggman, Sonic 2- Il Film)

Chris Hemsworth (Thor, Thor: Love and Thunder)

Chris Pratt (Owen Grady, Jurassic World – Il dominio)

Ryan Reynolds (Adam Reed, The Adam Project)

Tom Cruise (Capitano Pete ‘Maverick’ Mitchell, Top Gun: Maverick)

ATTRICE DI FILM PREFERITA

Sarah Jessica Parker (Sarah Sanderson, Hocus Pocus 2)

Natalie Portman (Jane Foster, Thor: Love and Thunder)

Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Enola Holmes 2)

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff, Doctor Strange nel Multiverso della Follia)

Lupita Nyong’o (Nakia, Black Panther: Wakanda Forever)

Letitia Wright (Shuri, Black Panther: Wakanda Forever)

FILM D’ANIMAZIONE PREFERITO

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso

Troppo Cattivi

Red

Lightyear – La vera storia di Buzz

DC League of Super-Pets

ARTISTA FEMMINILE PREFERITA

Taylor Swift

Rihanna

Lady Gaga

Adele

Billie Eilish

Cardi B

Beyoncé

Lizzo

ARTISTA MASCHILE PREFERITO

Post Malone

Justin Bieber

Ed Sheeran

The Weeknd

Drake

Harry Styles

Bad Bunny

Kendrick Lamar

BAND MUSICALE PREFERITA

Imagine Dragons

One Republic

Black Eyed Peas

Panic! At The Disco

Paramore

BTS

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

CANZONE PREFERITA

“About Damn Time” – Lizzo

“Anti-Hero” – Taylor Swift

“Lift Me Up” – Rihanna

“Bejeweled” – Taylor Swift

“As It Was” – Harry Styles

“Break My Soul” – Beyoncé

“I Ain’t Worried” – OneRepublic

“First Class” – Jack Harlow

COLLABORAZIONE MUSICALE PREFERITA

“I Like You (A Happier Song)” – Post Malone e Doja Cat

“Stay With Me” – Calvin Harris con Justin Timberlake, Halsey e Pharrell

“Don’t You Worry” – Black Eyed Peas, David Guetta e Shakira

“Bam Bam” – Camila Cabello e Ed Sheeran

“Numb” – Marshmello e Khalid

“Sweetest Pie” – Megan Thee Stallion e Dua Lipa

ARTISTA RIVELAZIONE PREFERITO

Devon Cole

Dove Cameron

Lauren Spencer Smith

GAYLE

Nicky Youre

Joji

ALBUM PREFERITO

”Midnights (3am Edition)” – Taylor Swift

”Harry’s House” – Harry Styles

”Special” – Lizzo

”Dawn FM” – The Weeknd

”Renaissance” – Beyoncé

”GOD DID” – DJ Khaled

SOCIAL STAR MUSICALE PREFERITA

JoJo Siwa

Bella Poarch

That Girl Lay Lay

Dixie D’Amelio

Oliver Tree

Stephen Sanchez

CREATOR MASCHILE PREFERITO

Ryan’s World

MrBeast

Ninja

SeanDoesMagic

Austin Creed

Unspeakable

CREATOR FEMMINILE PREFERITA

Addison Rae

Miranda Sings

Charli D’Amelio

Dixie D’Amelio

Kids Diana Show

Gracie’s Comer

LA FAMIGLIA SOCIAL PREFERITA

Ninja Kidz TV

Ohana Adventure Family

The Royalty Family

The Bucket List Family

The Williams Family

FGTeeV

STELLA DELLO SPORT FEMMINILE PREFERITA

Serena Williams

Simone Biles

Naomi Osaka

Candace Parker

Venus Williams

Chloe Kim

STELLA DELLO SPORT MASCHILE PREFERITA

LeBron James

Tom Brady

Stephen Curry

Patrick Mahomes

Shaun White

Lionel Messi

STAR MONDIALE PREFERITA

Harry Styles (UK)

BLACKPINK (Asia)

Tones and I (Australia)

Bad Bunny (Latin America)

Rosalía (Europa)

Wizkid (Africa)

Taylor Swift (North America)

L’ANIMALE FAMOSO PREFERITO

Olivia Benson Swift

Piggy Lou Bieber

Toulouse Grande

Dodger Evans

Gino Chopra Jonas

Dexter Lipa Hadid

LIBRO PREFERITO

La saga di Harry Potter

Diario di una schiappa, la serie di libri

Le mitiche avventure di Capitan Mutanda, la serie di libri

Five Nights at Freddy’s, la serie di libri

Troppo Cattivi, la serie di libri

Cat Kid Comic Club, la serie di libri

ITALIA:

CANTANTE ITALIANO PREFERITO

ALEX W

Alfa

ARIETE

Mara Sattei

Pinguini Tattici Nucleari

Tananai

SOCIAL STAR RIVELAZIONE DELL’ANNO

Florin Vitan

Luca Campolunghi

Nicky Passarella

Pamela Paolini

Pietro Morello

Samara Tramontana

SOCIAL STAR ITALIANA PREFERITA

Aurora Baruto

Emily Pallini

Gabriele Vagnato

Martina Strazzer

Patrizio Morellato

Sespo