C’è un’intera generazione di ormai ex adolescenti nata e cresciuta con le emozionanti, commoventi e romantiche avventure dei ragazzi protagonisti di Dawson’s Creek. Joey, Pacey, Dawson e Jen sono stati nei nostri cuori per ben 6 stagioni, accompagnando molti dei nostri pomeriggi. Quando pensiamo a Dawson’s Creek pensiamo soprattutto ad una cosa: una sigla intramontabile, quel famoso ritornello che per molti è diventato, scherzosamente, ANUONAUEI.

Della sigla I don’t want to wait (questo il vero nome della canzone, interpretato da Paula Cole) su Ginger Generation vi avevamo raccontato in questa occasione. Ma come vi sarete resi conto, da quando Dawson’s Creek è arrivato su Netflix si è deciso di optare per un altro brano. Perché? Qual è il titolo della canzone? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Dawson’s Creek: ecco il titolo della nuova sigla su Netflix

Il titolo del pezzo è Run Like Mad, interpretato da Jann Arden.

La sigla di Dawson’s Creek disponibile su Netflix non è in realtà del tutto nuova ai fan della serie. Ai tempi in cui la serie andava in onda su Italia 1, nei primi anni 2000, in alcune occasioni i telespettatori ebbero la possibilità di ascoltarla in diverse occasioni.

Ma perché, dunque, la sigla I don’t want to wait, molto più amata e universalmente conosciuta, non viene più utilizzata? Il motivo ce lo spiega il produttore esecutivo della serie Paul Stupin. Ed è un motivo legato ai diritti d’autore del brano.

Ai tempi, infatti, invece che acquistare i diritti del brano a tempo indeterminato, Sony decise di acquistarli solo per la messa in onda televisiva, e successivamente per l’edizione in DVD delle prime due stagioni. Poiché però le vendite dei DVD della serie delusero le aspettative, Sony decise di tagliare l’investimento sul progetto. E il primo taglio su proprio legato ai costi legali della canzone.

Perchè, dunque, è stata scelta proprio Run like mad come sigla alternativa per Dawson’s Creek? La ragione è semplice: non solo il brano era stato fin dall’inizio uno dei primissimi scelti per lo show, ma era stato originariamente scritto apposta per la serie stessa.