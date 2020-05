Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store una canzone davvero molto speciale! Stiamo parlando di una bellissima cover di Ma il cielo è sempre più di Rino Gaetano ad opera di alcuni fra i più importanti artisti italiani.

Oltre 50 cantanti italiani si sono infatti uniti per uno scopo davvero molto nobile. Tutti i diritti della traccia saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana. E per permettere che anche tutti proventi discografici ed editoriali di questa versione vengano dati in beneficenza, la cover collettiva è stata ri-depositata con il titolo di “Ma il cielo è sempre blu (Italianstars4life).

Ecco la lista dei cantanti che hanno partecipato alla cover di Ma il cielo è sempre più blu!

Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni…e Alessandro Gaetano.

Qui sotto trovate il testo di Ma il cielo è sempre più blu!

Testo

Chi vive in baracca, chi suda il salario

Chi ama l’amore e i sogni di gloria

Chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria

Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio

Chi vuole l’aumento, chi gioca a Sanremo

Chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno

Chi ama la zia, chi va a Porta Pia

Chi trova scontato, chi come ha trovato

Na na na na na na na

Ma il cielo è sempre più blu

Ma il cielo è sempre più blu

Ma il cielo è sempre più blu

Chi sogna i milioni, chi gioca d’azzardo

Chi gioca coi fili chi ha fatto l’indiano Fiorella

Chi fa il contadino, chi spazza i cortili Gianni

Chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia

Na na na na na na na na na na

Ma il cielo è sempre più blu

Il cielo è sempre più blu

Ma il cielo è sempre più blu

Chi è assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca

Chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori

Chi legge la mano, chi regna sovrano

Chi suda, chi lotta, chi mangia una volta

Chi gli manca la casa, chi vive da solo

Chi prende assai poco, chi gioca col fuoco

Chi vive in Calabria, chi vive d’amore Il Volo

Chi ha fatto la guerra, chi prende il sessanta Pinguini Tattici Nucleari

Chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro Luca Carboni

Na na na na na na na na na na Luca Carboni

Ma il cielo è sempre più blu Baby K

Ma il cielo è sempre più blu Marco Masini

Il cielo è sempre più blu Nek

Sezione rap:

Mal che vada, dimmi cosa vedi nelle carte, maga

Qua la gente deve uscire mascherata

Vado in farmacia dicono: “Mas que nada”

Ma che magra oh

Code in fila

Ti sei accorto di una cosa positiva

Anche se non vedi la tua comitiva

Fuori il cielo è più blu di prima bro

La soluzione al problema esisteva e qualcuno l’ha mandata in fumo

In quarantena in una quarantina

Finché non c’hanno chiuso come al 41

Mo che non vedo nessuno le giornate pesano come nel sumo

Siamo testimoni di un passato oscuro

E non sono sicuro sia meglio il futuro (speriamo)

Fa strano, guarda Milano, la città è vuota

Io resto a casa, gente mi chiama, scrivo una strofa

Mando un messaggio a tutta l’Italia “Dai fatti forza”

Forse è la terra che sta provando a dirci qualcosa

Ma il cielo è sempre piu blu I

Ma il ciel0 è sempre piu blu

Chi è assicurato, chi è stato multato Lo Stato Sociale

Chi possiede ed è avuto, chi va in farmacia

Chi è morto di invidia o di gelosia

Chi ha torto o ragione, chi è Napoleone

Chi grida “al ladro!”, chi ha l’antifurto

Chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri

Chi reagisce d’istinto, chi ha perso, chi ha vinto

Chi mangia una volta, chi vuole l’aumento

Chi cambia la barca, felice e contento

(Ma il ciel0 è sempre più blu) Levante

Chi come ha trovato, chi tutto sommato

Chi sogna i milioni, chi gioca d’azzardo

(Ma il cielo è sempre più blu) Giusy Ferreri

Chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo

Chi è stato multato, chi odia i terroni

(Ma il cielo è sempre più blu) Fiorella Mannoia

Chi canta Prévert, chi copia Baglioni

Chi fa il contadino, chi ha fatto la spia

(Ma il cielo è sempre più blu) Gianni Morandi –

Chi è morto d’invidia o di gelosia

Chi legge la mano, chi vende amuleti

(Ma il cielo è sempre più blu)

Chi scrive poesie, chi tira le reti

Chi mangia patate, chi beve un bicchiere

Chi solo ogni tanto, chi tutte le sere

Na na na na na na na na na na

Ma il cielo è sempre più blu x6