Rose Villain con Rosa Chemical – Gangsta love: audio e testo della canzone

Rose Villain e Rosa Chemical sono in radio e in digitale con Gangsta love da oggi, venerdì 12 novembre, per l’etichetta Columbia Records/Sony Music Italy.

Il brano, che mette insieme per la prima volta la cantante e producer milanese con il rapper torinese, è una canzone che viene descritta come un trip rosa esplosivo dalle sonorità rap/pop che mischiano pistole e romanticismo.

Audio Gangsta love di Rose Villain e Rosa Chemical

Testo Gangsta love di Rose Villain e Rosa Chemical

Se piove voglio tutta la tempesta (La tempesta)

Amami, ma fallo come un gangsta (Come un gangsta)

Poche parole e fantasia perversa (Perversa)

Non posso rifiutare la tua offerta (La tua offerta)

Sei felice o quella in tasca è la tua Glock?

Baby, tu sei armato, ma solo di love

Gangsta love, gangsta love

Gangsta love, gangsta love

Non sei come le altre, tu vuoi un vero G (Sono io)

Levati solo le calze, poi pensiamo ai jeans (Voglio i piedi)

Lascia il tipo a casa che ho bisogno di una mistrеss (Di una mistress)

Se stressa, una chiamata е mando un brother con lo stick (Con il ferro)

Siamo come bianca col bicarbonato (Italiano)

Mi fai stare come panna sopra al cioccolato (Come Pupo)

Son dentro di lei come sangue dentro al naso (Cocaina)

Torna da lui coi lividi come avesse pregato (Sul ginocchio)

Se piove voglio tutta la tempesta (La tempesta)

Amami, ma fallo come un gangsta (Come un gangsta)

Poche parole e fantasia perversa (Perversa)

Non posso rifiutare la tua offerta (La tua offerta)

Sei felice o quella in tasca è la tua Glock?

Baby, tu sei armato, ma solo di love

Gangsta love, gangsta love

Gangsta love, gangsta love

Mi piace immaginarti a 270 in Ticinese

Con le mie mutandine sul cambio della Mercedes

Perché, baby, sono piena di sorprese

Sei il mio James Dean, però uscito dalle Vele

Ahi, ahi, guai se mi scrivono degli altri ragazzi

Sei peggio di Lucky Luciano se dopo ti incazzi

Pezzi di cervello sui muri

Di chi su di me ha fatto pensieri impuri

Ti seguirò dovunque andrai

Come una fan, come l’FBI (FBI)

E dentro me vent’anni sconterai, baby

Se piove voglio tutta la tempesta

Amami, ma fallo come un gangsta

Poche parole e fantasia perversa

Non posso rifiutare la tua offerta

Sei felice o quella in tasca è la tua Glock?

Baby, tu sei armato, ma solo di love

Gangsta love, gangsta love

Gangsta love, gangsta love

Come ti piace la mia pistola (La mia glock)

Ho un caricatore di cuori viola (Senti love)

Shawty, tu mi prendi per la gola (Tu sai farlo)

Insieme siam Mc e Coca-Cola (Italiano)

Dimmi che con lei non è come con me

Non lo è, baby, non lo è (No, no)

Che quando stai con lui fingi di amarlo e pensi a me

Dimmi che pensi a me (Penso a te), dimmi che pensi a me

(Penso a te, okay)

Sei felice o quella in tasca è la tua Glock?

Baby, tu sei armato, ma solo di love

Gangsta love, gangsta love

Gangsta love, gangsta love