Pesce d’aprile 2020: come fare scherzi in quarantena

Il periodo storico che stiamo vivendo, siamo onesti, non ci porta molto ad essere particolarmente allegri. Ma questo non significa certo che dobbiamo perdere la speranza o la voglia di sorridere! Ecco perché anche oggi, che è il giorno del Pesce d’aprile, possiamo pensare ad imbastire qualche scherzetto a parenti ed amici per allentare la tensione!

Come fare un pesce d’aprile ai tempi del Corornavirus?

Le opzioni sono fondamentalmente due. Potreste essere da soli in casa oppure in compagnia, magari in famiglia. In entrambi i casi potete davvero sbizzarrirvi con la fantasia!

Se siete da soli, per esempio, potreste scrivere il classico post sui social con annunci fake. “Mi sono fidanzato”, “Mi sposo!” sono le classiche cose che leggiamo su Facebook il primo di aprile. In alternativa, potreste fare un annuncio teaser (Non potete capire cosa mi è appena successo! Cliccate qui per scoprirlo!) e linkare ad una pagina prank come questa.

Sempre se siete da soli potreste imbastire il classico scherzo telefonico. I primi scherzi di Frank Matano, in questo senso, possono essere un divertente spunto di ispirazione!

SCHERZO TEL. - VECCHIA SORDA - FRANK MATANO

Ovviamente, è scontato dirlo, dovete fare attenzione a quello che scrivete per non rischiare di urtare la sensibilità di nessuno. Evitate, in questo senso, frasi come “Aspettiamo un bambino” e simili.

Come organizzare uno scherzo ai vostri genitori e parenti

Se al contrario siete in compagnia avete davvero l’imbarazzo della scelta. TikTok, in questo senso, viene in vostro aiuto. Vi invitiamo a seguire l’hashtag #prank e #aprilfools a dare sfogo alla vostra fantasia.

Nel caso degli scherzi più innocenti (esempio: attaccare un pesce di carta sulla schiena dei vostri genitori) avrete anche la possibilità di cogliere l’occasione per dare spazio alla vosstra creatività e per dare vita, inoltre, ad una nuova occasione di condivisione all’interno del vostro nucleo famigliare.