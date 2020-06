Torniamo molto volentieri a parlare di Matteo Markus Bok! Il giovanissimo influener italo-tedesco ha infatti pubblicato venerdì scorso Hablale claro, il suo nuovo singolo!

Clicca qui per comprare la canzone!





Questa canzone rappresenta già una pietra miliare per la carriera di Matteo. Hablale Claro è infatti il primo vero singolo di Matteo Markus Bok scritto, prodotto e interpretato oltreoceano.

Come saprete, infatti, nei mesi scorsi Matteo è partito insieme alla mamma e alla sorella per Miami, dove ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. L’obiettivo di Matteo è infatti quello di diventare anche una star per l’America Latina, immergendosi nella sua cultura al 100%.

Matteo Markus Bok ci racconta le emozioni prima di partire per la sua nuova vita a Miami

Watch this video on YouTube

Proprio a Miami, Matteo ha iniziato a collaborare costantemente con produttori del calibro di Yarek Orsini “Yo-Yo” (producer che ha lavorato con Cosculluela, Bad Bunny, Daddy Yankee e molti altri artisti), Jaime Coscu e Antonio Baglio (mastering engineer di Tiziano Ferro, Laura Pausini e Ricky Martin, pluripremiato ai Grammy e Latin Grammy), per continuare a inseguire un sogno che coltiva fin da quando aveva solo 9 anni.

Matteo vuole fare musica e trasmettere emozioni a quante più persone possibili, partendo proprio dalla sua Italia e da quel mondo latino che inizia a seguirlo con sempre più interesse, dopo aver scoperto quello che in Messico chiamano già “el nuevo Príncipe del Pop Latino”.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Hablale Claro di Matteo Markus Bok!

Testo

Dile que ya no piensas en el

Que tú vale más que esa mujer

Dile que te va mejor

Y que ya no quieres volver

Te juró cuidarte hasta el final

Pero al final falló y te fue infiel

Cuéntale que tienes la razón

Y de corazón….

Háblale claro

No llores

Que vienen días mejores

Non vuoi una illusione

Y que él no sabe que tu y yo somos como

Playa y sol!

Rumba y sudor!

Que te abrazo rico

Y que te beso mejor

Háblale claro

No llores

Háblale claro

Déjalo

Háblale claro

Mio AMORE

Non mentire al corazón

Ya tú sabes la diferencia

Entre lo bueno y malo

Que ya todo está terminado

Que tú no quieres regalos

baby ya tienes que

Hablarle claro

Admítele

Ti senti bella

Cuando estas conmigo

soy tu abrigo

en noches de frío

2En Porto Fino

Amore mio

Háblale claro

No llores

Que vienen días mejores

Non vuoi una illusione

ho copiato ginger generation

Y que él no sabe que tú y yo somos como

Playa y sol!

Rumba y sudor!

Que te abrazo rico

Y que te beso mejor

Háblale claro

No llores

Háblale claro

Déjalo

Háblale claro

Mio AMORE

Non mentire al corazón

Dile la verdad

Dile que la ira es real

Que la combinas con el odio

Y no lo vas a perdonar

Dile

Por favor

Que ya no te busque que yo

Soy el que te alegra las noches

Lo que el pana nunca, nunca te dio

TU TU TU Italian Boy

WOUOUOU

Teo Bok Baby

Just B.O.K baby

Ya tieeeeenes que

Hablarle claro

No llores

Que vienen días mejores

Non vuoi una illusione

3

Y que él no sabe que tú y yo somos como

Playa y sol!

Rumba y sudor!

Que te abrazo rico

Y que te beso mejor

Háblale claro

No llores

Háblale claro

Déjalo

Háblale claro

Mio AMORE

Non mentire al corazón

Háblale claro non piangere

Che vengono giorni migliori

Non vuoi una illusione

Non mentire al corazón

Baby

Traduzione

digli che non pensi più a lui

che tu vali di più di quella donna

digli che stai meglio

E non vuoi tornare indietro

Ha promesso che si sarebbe preso cura di te fino alla fine

Ma alla fine non c’è riuscito e tu eri infedele

Digli che hai ragione

E dal mio cuore

Parla chiaro

Non piangere

Stanno per arrivare giorni migliori

Non vuoi una illusione

e che non sa che tu ed io siamo simili

spiaggia e sole!

rumba e sudore!

Ti abbraccio dolcemente

e ti bacio meglio

Parla chiaro

non piangere

Parla chiaro

lascialo da solo

Parla chiaro

amore mio

Non mentire al cuore

ginger

conosci già la differenza

Tra bene e male

Che tutto è finito

Che non vuoi regali

baby devi

Parlare chiaro

Ammettilo

Ti sentivi bella

Quando sei con me

sono il tuo cappotto

nelle notti fredde

a Porto Fino

il mio amore

Parla chiaro

Non piangere

Stanno per arrivare giorni migliori

Non vuoi una illusione

E che non sa che tu ed io siamo simili

Spiaggia e sole!

Rumba e sudore!

Ti abbraccio ricco

e che ti bacio meglio

parla chiaro

Non piangere

Parla chiaro

Lascialo da solo

Parla chiaro

amore mio

Non mentire al cuore

di La verità

digli che la rabbia è reale

Che lo mescoli con l’odio

E non perdonerai

diglielo

per favore

che non ti cerco più, io

Sono quello che ti rende felice di notte

Ciò che il velluto a coste non ti ha mai dato, mai

tu tu tu tu Ragazzo italiano

wowowoo, Teo Bok Baby

Solo B.O.K baby

Devi

ginger

parla chiaro

Non piangere

Stanno per arrivare giorni migliori

non vuoi una illusione

E che non sa che tu ed io siamo simili

Spiaggia e sole!

Rumba e sudore!

Ti abbraccio ricco

E che ti bacio meglio

Parla chiaro

Non piangere

Parla chiaro

Lascialo da solo

Parla chiaro

amore mio

Non mentire al cuore

parla chiaramente non piangere

perché arriveranno giorni migliori

Non vuoi una illusione

Non mentire al cuore