La quarta stagione di Riverdale sta entrando ormai nel vivo ed ogni episodio è ricco di emozioni (scopri il promo del crossover qui). La stagione però è ancora a metà e il pubblico già si chiede cosa succederà nel prossimo episodio. Ecco promo e anticipazioni del tredicesimo episodio in onda il prossimo 12 febbraio!

Il prossimo episodio di Riverdale (4x13) presenta un titolo impegnativo: The Ides of March (Le Idi di Marzo). Un titolo che stando al contesto storico di riferimento non promette nulla di buono. Questo termine infatti indica il periodo a cui si fa risalire l’assassinio di Giulio Cesare, qualcuno morirà? Stando alla sinossi vedremo un Archie (KJ Apa) molto preoccupato per quello che ne sarà del suo futuro dopo il liceo. L’ansia lo porterà a chiedere consigli a una fonte inaspettata: Hiram Lodge. Il dramma non può che essere dietro l’angolo.

Nel frattempo, Veronica (Camila Mendes) inizia ad avere un crollo dopo aver scoperto qualcosa di devastante riguardo qualcuno a lui è vicino. Nel promo la vediamo infatti ballare scatenata, bere e insomma cercare qualsiasi svago. Cosa avrà sconvolto Veronica? Non so cosa fare, afferma ad un certo punto. Mi sento completamente persa. Infine, le accuse mosse contro Jughead (Cole Sprouse) lasciano il suo futuro alla Stonwall Prep appeso a un filo.

Intanto, se siete di curiosi di altre anticipazioni di Riverdale sull’episodio musicale scopritele qui.

Ecco il promo di The Ides of March (episodio 4x13 di Riverdale):

Riverdale 4x13 Promo "The Ides of March" (HD) Season 4 Episode 13 Promo

