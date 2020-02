La puntata di ieri sera di Riverdale 4 è stata anche l’occasione per il pubblico di conoscere Katy Keene. Vi ricordiamo che questa sera infatti la serie spin-off debutterà negli Stati Uniti (scopri i dettagli qui). Ovviamente nella cittadina non sono mancanti eventi degni di interesse. Ecco un breve recap per capire cos’è successo nell’episodio crossover!

Mentre Veronica parte per un breve viaggio a New York a Riverdale lo zio di Archie, Frank riceve una pericolosa visita dal passato. Un uomo Ted gli dà la notizia che un loro vecchio amico è morto. Archie invita il misterioso e inquietante uomo a rimanere da loro per la notte. Frank riceverà la notizia di un altro morto e riuscirà a salvarsi prima che Ted cerchi di pugnalarlo.

Sembra che dopo la guerra i due lavorassero come mercenari per un’azienda di sicurezza. Ted sembra stia risolvendo le questioni in sospeso in modo drastico ovvero mettendo a tacere gli ex colleghi. Fortunatamente, e solo dopo nuove aggressioni e scontri nei bagni e nei corridoi del liceo, FP riuscirà a arrestare Ted. Frank sentendosi in pericolo deciderà comunque di andarsene in Alaska.

Viaggi a New York, vendette e duelli

Intanto, a New York Veronica (Camila Mendes) sta per prepararsi al colloquio con Barnard. In città incontrerò la sua vecchia amica Katy Keene che lavora nella moda a la aiuterà a trovare il vestito giusto. Dopo lo shopping le due andranno in un club e si aggiorneranno a vicenda sulla vita e sul futuro. Scopriamo che la madre di Katy è malata. Verso la fine scopriamo che Hiram ed Hermione non sono partiti per affari ma per motivi medici. Hiram ha infatti un disturbo neuromuscolare che potrebbe compromettere le sue funzionalità motorie.

Intanto, il ritorno di Nick St. Clair a Riverdale sarà l’occasione per Cheryl di raccontare a Toni del suo passato. La ragazza cercherà vendetta e con l’aiuto di Kevin e Fang faranno un video con cui ricattare Nick se in futuro dovesse farsi rivedere in giro. Intanto, ci sarò un duello a colpi di scherma tra Bret e Jughead. Il duello finirà in parità e lo spareggio sarà con una partita di scacchi. Intanto, Betty viene sospesa perchè il preside crede che abbia barato al quiz nonostante le proteste di Alice. Inoltre, Bret ha chiesto un ordine restrittivo nei confronti di Betty.

Tuttavia, Betty con l’aiuto della madre indaga sulla morte di Mr Chipping. Dopo una serie di scoperte riguardo alcune misteriosi registrazioni scopriamo che Donna ha sempre mentito riguardo la storia con Mr Chipping. Un episodio ricco di avvenimenti che lascia aperte molte questioni e non ne chiude nessuna. Per le anticipazioni del prossimo episodio guarda il promo qui.