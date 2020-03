Resident Evil 8, Code Veronica Remake e Dino Crisis, nuove informazioni!

Secondo un leak di AestheticGamer, famoso insider noto per la sua attendibilità a proposito di informazioni riguardanti i giochi di Capcom, il prossimo sarà un anno “particolare” per la saga di Resident Evil. In tal senso ha parlato anche di possibili sorprese, senza però specificare quali.

La “gola profonda” ha scritto inoltre che Resident Evil 8 non è destinato a uscire nel 2021. Idem un remake di Code Veronica: quest’ultimo al momento non sarebbe nemmeno stato pianificato, diversamente a quanto sembrava in base ad altri rumor circolati recentemente sulla rete.

AestheticGamer ha concluso parlando di Dino Crisis. L’insider ha scritto che Capcom aveva preso in considerazione lo sviluppo di un gioco della serie qualche anno. Ma la compagnia avrebbe poi bloccato il progetto preferendo investire le proprie risorse altrove. Invitiamo ovviamente i nostri lettori a prendere con le molle queste informazioni non ufficiali, a prescindere dall’attendibilità della fonte.

Guarda la nostra recensione di Resident Evil 2 remake!

Nel frattempo i fan attendono con trepidazione il remake di Resident Evil 3, che sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e Steam dal 3 aprile 2020. Il gioco conterrà anche Resident Evil Resistance come modalità multiplayer. Resistance proporrà un’esperienza online asimmetrica 4 contro 1. Al suo interno i sopravvissuti dovranno resistere al Mastermind, un altro utente che agirà dietro le quinte dilettandosi con una serie di esperimenti mortali.