r.e.m. beauty by Ariana Grande arriva in esclusiva su Sephora Italia

Giusto in tempo per un regalo last minute di San Valentino: r.e.m. beauty di Ariana Grande arriva ufficialmente in Italia, in esclusiva da Sephora! Un annuncio che alcuni si aspettavano e attendevano con ansia, soprattutto i fan dell’ex stellina di Nickelodeon che, finalmente, potranno godere anche in store della linea beauty di Ariana.

r.e.m. beauty by Ariana Grande: quando arriva in Italia

Il brand di Ari sarà disponibile sia nei beauty store a marchio Sephora che sul sito ufficiale non solo in Italia, anche il resto dell’Europa beneficerà di questo nuovo lancio. Nel nostro paese la collezione sarà disponibile a partire da 13 febbraio con alcuni dei prodotti best seller del brand. In questi quasi 2 anni dal lancio del brand, la cantante ha portato alla luce tantissimi prodotti e mini collezioni che compongono la sua collection. Sono, infatti, 4 i chapter (così da lei chiamati) i lanci che compongono il brand, ciascuno con un significato ben preciso e con un range di prodotti sempre nuovo e differente.

In tanti avranno già provato il brand attraverso il sito ufficiale che, sin da subito, prevedeva la spedizione anche in Italia. Tuttavia toccarli con mano sarà tutta un’altra esperienza.

Il concept del brand

Futuristico, essenziale e un po’ tra le nuvole, il brand di Ariana incarna l’essenza di un viaggio nello spazio grazie ai suoi pack argentei e alle forme particolari come i rossetti e i blush in crema che ci mandano subito sulla luna con le loro forme che richiamano il casco di un’astronauta. Un elemento che per Ari è stato sempre presente anche nei concept della sua musica e video musicali: rem beauty ricorda tantissimo il video del suo singolo Break Free che era proprio ambientato nel futuro in un universo a noi sconosciuto.

Le parole della creator

Fondatrice e mente creativa del brand Ariana ha accolto con entusiasmo il suo arrivo in Europa in partnership con Sephora: “Trovo meraviglioso e significativo il fatto di lanciare finalmente il brand qui in Europa insieme a Sephora, la meta più amata al mondo per gli appassionati di bellezza. Sono molto emozionata, onorata e grata. Trovo fondamentali, oggi più che mai, la vendita in negozio e la presenza di un luogo fisico in cui sia possibile vedere, sentire e testare i prodotti in prima persona”.